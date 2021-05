Ve čtvrtfinálové sérii s Ústím nad Labem vedou po dvou domácích výhrách 2:0 na zápasy a ve třetím duelu na hřišti soupeře už mohou dosáhnout na rozhodující třetí výhru. Basketbalisté Nymburka se pokusí ve čtvrtek dotáhnout postup do semifinále Kooperativa NBL v nejkratším možném termínu. Zápas v v hale Slunety začíná v 18 hodin, přímý přenos vysílá TVCOM.

Z druhého utkání play off basketbalové Kooperativa NBL Nymburk - Sluneta Ústí nad Labem | Foto: Foto: Tomáš Laš

Pokud by bylo třeba čtvrtého utkání, to by bylo na programu v pátek rovněž v Ústí. Nymburk ale nehodlá sérii prodlužovat, jelikož už v pondělí bude cestovat na Final 8 Ligy mistrů do Ruska.