Předsezonní blok přípravy má v podstatě tradiční program. K nabírání fyzické kondice, kterou se začíná, se budou postupem času přidávat basketbalové tréninky a zápasy přátelské a turnajové. „Úvod přípravy je v režii kondičního trenéra. Tréninky probíhají hlavně na atletickém oválu, na písku a v posilovně. Měli jsme jen dva tréninky v hale, aby kluci stále věděli, že dělají basketbal,“ nastínil plán prvního týdnu přípravy trenér juniorů Jan Košař.

Po týdenním tréninku v Nymburce vyrazí kadeti společně s juniory na týdenní soustředění do Rokytnice nad Jizerou, kde budou oba týmy využívat podmínky, které jim hory přináší. „Na kluky čekají výběhy sjezdovek a horské túry,“ potvrdil očekávané Jan Košař. V rámci tohoto bloku už budou hráči trávit i více času v hale basketbalovou přípravou. Třetí týden přípravy pošle hráče hlavně do haly a oba týmy na přelomu srpna a září čeká tradiční TestCup v Ostravě.

Příprava započala druhý srpnový týden, ale již před tím dostali v červenci hráči možnost se připravovat na dobrovolných trénincích. Kromě současných členů Akademie se do Nymburka vydali i bývalí hráči jako Eda Kotásek (dnes Děčín) nebo Theo Dlugoš. Možnosti tréninku využili i současní mladí hráči mužského A týmu Jakub Tůma a Luboš Kovář. František Rylich byl součástí zlatého týmu české reprezentace na jednom z turnajů Challenge Cupu v kategorii U20.

„Na start přípravy přišli hráči solidně připravení,“ hodnotil startovní lajnu kouč Košař.

Po tvrdém lockdownu na jaře se hráči vrátili do přípravy v květnu a kromě druhé poloviny července, kdy bylo volno, trávili čas aktivně. Výpadek tedy byl jen krátký, navíc čas, kdy nemohli trénovat společně, hráči využili k posilování. „Viděli jsme progres především v horní polovině těla, ale někteří na atletickém oválu zpočátku lapali po dechu,“ všiml se Jan Košař a dodal: „To teď ale brzy doženeme.“

Co určitě nejvíce hráčům chybělo, byly zápasy. Vždyť poslední soutěžní utkání odehráli nymburští junioři desátého října minulého roku a kadeti ještě o týden dříve. „Kluci se těší na jakýkoliv zápas, i když se hraje na tréninku pět na pět. Je vidět mnohem větší soutěživost než v předešlých letech,“ vysledoval Jan Košař, který věří, že se nadšení nevytratí ani s nástupem nové sezony. Ta bude na rozdíl od minulých let trochu odlišná i svým systémem.

Jestliže v minulých letech hrálo extraligovou soutěž (nejvyšší úroveň v kategorii juniorů a kadetů) dvanáct týmů, letos to bude o čtyři družstva více. Tucet loňských klubů doplnila čtveřice, která svou příslušnost získala v kvalifikacích. Vzhledem k vyššímu počtu družstev bude základní část rozdělena do dvou skupin. Junioři mají ve skupině A tři pražské týmy (Supi, USK, Sokol Pražský), písecké Sršně, Jindřichův Hradec, Litoměřice a Plzeň. Kadeti jako nejzápadnější tým ze skupiny B nastoupí proti Pardubicím, Prostějovu, Brnu (Tygři a Basket), Opavě a Ostravě (Snakes a NH) a čeká je tak velké cestování. Obě kategorie startují ve druhé polovině září.

„Pokud budou moci do hlediště i diváci, ještě více to znásobí chuť všech hráčů do zápasů. Fanoušci jsou šestým hráčem, a jsem rád, že u nás se na zápasy docela chodí. Všichni jsme zvědaví, jak se téměř roční přestávka projeví na hře a výsledcích,“ uzavřel trenér juniorů Jan Košař.

Vladimír Malinovský

Tomáš Laš