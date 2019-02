Nymburk /FOTOGALERIE/ – Utkání proti Královským Sokolům dopadlo podle očekávání vítězstvím nymburského týmu. Po ospalejším začátku se naplno projevil rozdíl ve výkonnosti a utkání skončilo bezpečnou výhrou domácích basketbalistů.

Nymburk – H. Králové 100:71

„Chvilkama dobrý a chvilkama horší,“ poznamenal diplomaticky po utkání kapitán nymburského mužstva Pavel Pumprla a dodal: „Kdybychom byli schopni hrát tak jako v těch lepších chvilkách po celou dobu, byl by obrázek celého utkání asi lepší.“

Jeho slova potvrdil i spoluhráč Martin Peterka. „Po vlažnějším začátku jsme celý zápas kontrolovali. Plnili jsme to, co jsme si před zápasem naplánovali, proto jsme spokojení. Přeji hráčům Hradce, ať se jim daří, ať vyhrají co nejvíc zápasů, protože je teď vidět, že se stále zlepšují,“ řekl Peterka.

Jeho tým sehraje další zápas už v úterý. Na palubovce ve Sportovním centru přivítá v dalším kole Ligy mistrů celek BC Lietkabelis Panevežys. Zápas začne v 18.30 hodin. Ve čtvrtek pak jede český mistr na palubovku Svitav, v sobotu bude hrát opět na své půdě, to se utká od 17 hodin s týmem Olomoucka. (mal, tl)