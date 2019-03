Utkání se hrálo netradičně v Kutné Hoře, kam Nymburk zavítal v rámci propagace basketbalu. Do nové haly Klimeška dorazilo zhruba 500 fanoušků včetně nejvyššího vedení města. Starosta Josef Viktora provedl slavnostní rozskok a šlo se na věc.

Olomoucko, kterému kromě nemocného Douglase chyběli i Josip Mikulič a Jan Močnik, se drželo první čtvrtinu zejména díky Františku Váňovi, autorovi dvaadvaceti bodů. Ve druhé části ale Nymburk zabral a dvěma trojkami Pavla Pumprly získal před poločasem dvouciferný náskok.

Obhájce titulu už si pak v klidu hlídal vedení a mohl i bavit fanoušky. Ti si užili soutěže, hráči naházeli do hlediště podepsané míče a na konci se podepisovali a fotili s kutnohorskými dětmi.

„Hlavně chci poděkovat Kutné Hoře za skvělou pohostinnost a doufám, že si to místní lidé užili,“ řekl po utkání Oren Amiel, trenér nymburského celku. „Byl to divný zápas, protože oba týmy postrádaly dva hráče, navíc se Olomoucku zranil Palyza. Oba týmy se snažily hrát co nejlépe, ale nebylo to asi tak pohledné. Přeji Olomoucku, aby se mu hráči rychle uzdravili, protože pro ligu je důležité, aby hráli nejlepší hráči,“ uvedl kouč českého mistra.

Zasloužené vítězství Nymburka. Byl lepším týmem, my zlobili jen prvním čtvrtinu. Bohužel my kvůli nemoci přišli o Douglase a Mikuliče, navíc se v průběhu první půle zranil Palyza. Ale i naši mladí kluci ukázali, že umí hrát basketbal a z toho mám radost, že bojovali až do konce,“ hodnotil zápas trenér Olomoucka Predrag Benaček.

„Olomoucko předvedlo kvalitní výkon. My musíme zlepšit obranu, protože by se nám to v jiných zápasech mohlo vymstít. Věřím, že pro lidi v Kutné Hoře to byla velká událost,“ řekl hráč Nymburka Martin Kříž.

Nejvíce bodů: Davis 19, Peterka a Pumprla po 14, Bohačík 13, Kříž 11, Hruban 10, Benda, Šafarčík a Wright po 8 – Váňa 22, Sehnal a Norwa po 14, Dunans 10. Fauly: 20:21. TH: 24/20 – 16/14. Trojky: 11:7. Doskoky: 47:39. Hráč utkání: Alex Davis (Nymburk).

