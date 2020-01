Brno nechalo doma nemocného Lukáše Stegbauera, kvůli zdravotním potížím pak zůstali jen na lavičce Jakub Krakovič, Bryan Smithson a Petr Heřman. Navíc hned na začátku zápasu si poranil kotník Jakub Jokl a už týmu moc nepomohl. Trenér Lubomír Růžička tak dal velký prostor stále teprve patnáctiletému Jakubovi Nečasovi. Ten v minulém kole poprvé odehrál čtyři minuty, tentokráte strávil na hřišti téměř třicet čtyři minut a získal velkou zkušenost proti reprezentantům.

Nymburk se rozjížděl pomalu, pak zavelel ke zvýšení tempa nejzkušenější z týmu Petr Benda, který dal v první čtvrtině devět bodů. Poté převzali štafetu Petr Šafarčík s Michaelem Dixonem. Brno drželi nad vodou hlavně juniorští reprezentanti Radek Farský a Filip Novotný, kteří dali dohromady pětačtyřicet ze sedmdesáti bodů svého týmu. Dalších čtrnáct bodů přidal Davell Roby, který se prosazoval hlavně v první půli.

Do druhé půle Brno nastoupilo s hodně malou sestavou a toho využil Zach Hankins, který si pod košem dělal, co chtěl a několika smeči táhl šňůru 22:0, kterou Nymburk ve třetí čtvrtině utekl z +15 na +37. Nymburk už si pak mohl zkoušet věci na zápas Ligy mistrů a v klidu si hlídal jasné vítězství.

Potřetí z posledních pěti zápasů dal Nymburk alespoň sedmnáct trojek. Tentokrát dal více trojek než Brno košů za dva body (16). O jediný bod zaostal za bodovým maximem ligy v této sezoně a o jedinou asistenci (36) za maximem Olomoucka v asistencích. Z pohledu efektivity to byl nejlepší zápas Nymburka v sezoně a druhý nejlepší v lize po prosincovém výkonu Pardubic v Ostravě.

Nymburk —Brno 116:70

Nejvíce bodů: Bohačík 17, Hankins 15, Šafarčík 14, Dixon 13, Hruban 12, Benda a Kříž po 11, Pumprla 7, Booker a Peterka 6, Dalton 4 – Farský 25, Novotný 20, Roby 14. Čtvrtiny: 22:16, 33:22, 37:17, 24:15. Fauly: 15:15. TH: 11/9 – 14/11. Trojky: 17:9. Doskoky: 54:25. Ztráty: 13:15. Zisky: 10:9. Asistence: 36:14. Hráč utkání: Novotný (Brno).

Benda smekl před mladíčkem

Favorit z Nymburka nedal basketbalistům Brna žádnou šanci. Byla lekce pro mladé hráče.

Oren Amiel (trenér Nymburka): „Je těžké hledat energii, zvláště když soupeř má proti nám potíže poskládat sestavu. Ale jsem rád, jak jsme to odehráli. Potřebovali jsme před Ligou mistrů dostat do tempa některé hráče a to se povedlo.“

Petr Benda (hráč Nymburka): „První poločas z naší strany nebyl nejlepší, nemohli jsme se dostat do tempa a neubránili jsme jeden na jednoho. Ve druhé půli jsme to ale zlepšili. Už jsme se přepnuli na hru, kterou chceme předvádět v evropských pohárech. Jakub Nečas vypadal na začátku zápasu velmi dobře na to, že mu je stále teprve patnáct let. Klobouk dolů, jak proti nám zahrál, i když nedal ani bod. Je obrovsky těžké nastoupit proti nejlepšímu týmu v republice a bylo na něm pak už vidět, že tahal nohy za sebou, měl toho dost, ale každá taková zkušenost pro mladého hráče je k nezaplacení. Doufám, že si to bude pamatovat a bude na sobě pracovat, protože potenciál má.“

Lubomír Růžička (trenér Brna): „Karty byly rozdány už před zápasem kvůli našim zdravotním potížím. V malé sestavě jsme se snažili domácí alespoň zastavit zónovou obranou, ale oni měli skvělou úspěšnost trojek. Rozdíl byl obrovský. Pozitivem je, že se chytl Filip Novotný, z toho mám radost. Dobrý zápas odehrál Radek Farský a hodně minut na hřišti strávil Jakub Nečas, kterému teď stříká z uší laktát a chodit bude moci asi až v pondělí.

Filip Novotný (hráč Brna): „My jsme bohužel museli odehrát zápas bez pivotů, nedokázali jsme zastavit doskok soupeře a bylo to těžké.

David Šváb