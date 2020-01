„Ošklivá výhra je také výhra,“ ulevil si po utkání kouč nymburského mužstva Oren Amiel. „Tentokrát to byla ošklivá výhra. Musím ocenit Nižnij Novgorod, jak hrál. Hlavně první půle byla ukázkou toho, jak hrát fyzicky a s nasazením. My naopak měli strašnou obranu v první půli,“ zhodnotil první poločas zápasu nymburský kormidelník. „Do druhé půle jsme se ale zvedli. Hráči měli dostatek soudnosti, aby si v poločase připustili, že hrají opravdu špatně, vzali na sebe odpovědnost. A ve druhé půli ukázali opak. Je to jejich výhra,“ byl nakonec spokojený Amiel.

Dvaadvacet bodů nasázel do hostujícího koše nymburský Deishuan Booker. Byl to právě on, kdo tým táhl. „Určitě jsme nechtěli začít tak nedůrazně. Hráli jsme přesně opačně, než chceme. Ale semkli jsme se a společně jsme to otočili. Právě v kolektivu je naše síla a to se potvrdilo,“ uvedl po vítězném střetnutí nymburský basketbalista. Booker.

Ten už před zápasem věděl, že na něm leží velká tíha zodpovědnosti. „Chyběl nám Mike Dixon a já věděl, že je třeba, abych týmu pomohl. A jsem rád, že se mi to povedlo, i když jsem tam měl hodně chyb v obraně. Do druhé půle jsme nastoupili více agresivně, povedlo se nám je dostat z rytmu. Teď jsme jistě druzí, ale tím to nekončí. My se nechceme uspokojit,“ dodal autor dvaadvaceti nymburských bodů.

(dš)