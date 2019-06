Je pár dní po konci sezony. Jaký z ní převládá pocit?

Že byla delší než obvykle. Bylo v ní pro nás hodně výzev. Hlavní pro Nymburk je získat český titul. To se povedlo stejně jako vyhrát Český pohár. Ale sezonu je třeba hodnotit i z jiných pohledů. A dosáhli jsme našich cílů v Lize mistrů? Ne. Předváděli jsme vyrovnané výkony po celou sezonu? Před rokem jsme na tom z tohoto pohledu byli lépe. Takže spokojenost je jen částečná a víme, že máme co zlepšovat.

Povedlo se vám ale jako teprve druhému trenérovi po Kestutisu Kemzurovi dovést Nymburk k zisku titulu bez jediné porážky. Navíc poprvé v kompletní sezoně a ne ve zkrácené. Co to pro vás znamená?

Je hezké zapsat se do historie sezonou bez porážky, ale hlavní je, že jsme naplnili očekávání nás i fanoušků a máme opět titul. Hráči splnili svou práci. Jsem spokojený s tím, jak jsme si vedli poté, co jsme byli zklamaní z brzkého vyřazení v Lize mistrů. Hráči ukázali skvělý charakter, protože to pro ně nebylo snadné. Vedli si velmi dobře. Je za tím hodně práce.

Z pohledu statistik byla sezona 2017/18 nejlepší v historii, ta letošní patřila ale také k nejlepším. Jsou pro vás statistiky důležité?

Není to jen o statistikách. Jsou důležité, ale čísla nejsou všechno. Je to o celém procesu. Užívání si toho, co děláme a jak to děláme. A také užívání si toho být společně v kabině, protože spolu trávíme za rok opravdu hodně času. A z tohoto pohledu byla tato sezona pro nás těžší než ta minulá. Ale povedlo se získat titul a to je nejdůležitější.

Podle mnohých finále s Děčínem nebylo pro Nymburk tak těžké jako semifinále s Olomouckem. Souhlasíte?

To si nemyslím. První poločas prvního zápasu s Děčínem byl také těžký a snadný nebyl ani druhý zápas v Děčíně. Obě série byly těžké, i když jsme všechny zápasy vyhráli. To ale proto, že máme lepší tým, s více zkušenostmi a s více zbraněmi. Naši hráči jsou dostatečně zkušení, aby byli na play off dobře připraveni. To je důležité. Také je rozdíl, když se hraje před plným hledištěm jako ve finále. To hráče motivuje k lepším výkonům. Více si to užijí. To platilo i pro zápas v Děčíně, kde byla bouřlivá atmosféra. Fanoušci mají na našich výkonech velkou zásluhou. Proto naše výkony ve finále vypadaly lépe.

Takže fanoušci byli ve finále výrazným prvkem?

Chci poděkovat fanouškům za podporu po celou sezonu a chci, aby věděli, že jsou pro nás velmi důležití. Nevím, jestli si to fanoušci uvědomují, ale to, co předvedli ve finále, je pro nás velmi důležité, protože do naší hry přinášejí více emocí. Svou podporou nám dávají další náboj. Takovou podporu bychom rádi měli alespoň na osmdesáti procentech zápasů, i když soupeři nejsou tak atraktivní. Pro naše hráče je důležité cítit podporu. Věřím, že se do fanclubu začnou hlásit noví fanoušci, začne chodit více mladých příznivců včetně hráčů z naší akademie a že lidé začnou chodit víc a víc. Naše hra pak vypadá jinak, když se hraje před plnou halou než před sto lidmi.

Mnoho lidí si může myslet, že teď vás čekají tři měsíce volna, než se tým opět sejde. Můžete jim popsat, jak vypadá program během léta?

Když to řeknu v nadsázce, prázdniny jsou během sezony. Pravá dřina začíná nyní. Samozřejmě trávíme teď více času s našimi rodinami a dobíjíme baterky, ale nejtěžší a nejdůležitější práce nás čeká teď a to je dobře poskládat tým pro novou sezonu. Trochu nám to zjednodušuje, že českou část soupisky už máme v podstatě hotovou a s hráči máme smlouvy. Ale musíme k nim najít ty správné cizince a to je těžká práce. Manželce jsem říkal, že musí počítat s tím, že stále budu každý den chodit do kanceláře. Ale to si rozhodně nestěžuji, je to moje práce, která mě baví.

Jak probíhá skautování potencionálních posil?

Jsme v kontaktu s agenty, ty nám doporučují hráče, na které se pak díváme. Rovněž se snažíme mluvit s co nejvíce lidmi, kteří nám k nim mohou něco říci. Pak si už myslíte, že máte tým sestavený, ale za čtyřiadvacet hodin je vše jinak, protože se hráči rozhodnou podepsat jinde. Je třeba být trpělivý, mít také trochu štěstí a počítat s tím, že to bude stát hodně času. Dobré posily se nezískají kouzlem. Jsou pro to různé metody. Používají se především dvě. Buď skautujete hráče, kteří jsou k mání na doporučení od různých agentů, nebo už víte, kterého hráče chcete a snažíte se ho získat. U obou je ale třeba mít k dispozici co nejvíce informací nejen o jeho hře, ale i o osobnosti hráče, jak se chová v kabině, o jeho osobním životě a podobně. Je to alchymie s cílem poskládat co nejlepší tým.

David Šváb