„Chtěli jsme se postarat o překvapení, a to se nestalo,“ konstatoval trenér Kolína Miroslav Sodoma.

„Nelze říct, že bychom nebojovali, ale Nymburk nás přehrál postupem času z vymezeného území, kde ukázal svoji sílu. Za druhý poločas jsme měli jeden úspěšný doskok, za první šest, ta aktivita nebyla taková, přestože jsme se snažili,“ dodal.

„Věděli jsme, že nás nebude čekat lehký zápas. Po posledních dvou zápasech, kdy jsme v české lize nepředváděli to, co jsme chtěli, tak jsme se chtěli líp připravit a zaměřit se na vstup do zápasu. Zkoušeli jsme nějakou obrannou strategii, která se nám na začátku nedařila. Kolín nás trestal střelbou z tříbodového oblouku. Nicméně jsme si šli tvrdě za tím a zápas jsme dotáhli do vítězného konce,“ oddechl si bývalý hráč Kolína Martin Kříž.

Největší rozdíl mezi oběma týmy byl ve hře pod košem, odkud dal Nymburk 56 bodů oproti 18 Kolína. Také vytěžil o 12 bodů více z protiútoků. Kolín zase trefil 14 trojek, zatímco hosté jen sedm.

„Kolín je trochu unikátní tým, proti kterému se těžko hraje, protože má všude střelce. Zkusili jsme na ně trochu změnit strategii. Kolín ale ukázal, že se na třetí místo nedostal náhodou. Hraje teď s velkým sebevědomím a na jeho hráčích je to vidět,“ podotkl trenér Nymburka Oren Amiel.

Po dlouhé době je Kolín středem pozornosti. Před zápasem s Nymburkem se nacházel na třetím místě tabulky. Takhle vysoko se nepohyboval ani v době, kdy získal bronzové medaile.

„Kolín má hodně vydařenou sezonu. Přeju mu, ať se mu daří. Má můj respekt,“ poznamenal Martin Kříž.

„Kolín hraje dobrý basketbal. Má můj kredit,“ uznal Oren Amiel.

„Od začátku to byl vyrovnaný zápas. Ve druhé polovině se projevila únava našich základních hráčů. Museli jsme to prostřídat a Nymburk toho využil,“ řekl střídající kolínský hráč Adam Urbánek.

V domácím týmu se blýskl Číž (21, trojky 6/5), Wallace (16) a Novotný (15, trojky 10/4). Nymburk měl šest dvojciferných střelců, a to Bendu, Kříže (po 14), Palyzu (12), Daltona (11+7 doskoků), Prewitta (11) a Zimmermana (10+7 doskoků).