„Ostrava přišla o důležitého hráče Watermana a zejména pod košem tak nemá moc alternací, ale my rozhodně nikoho nepodceňujeme. Naším cílem je najít energii i po zápase v Lize mistrů a opět hrát naší hru a rozvíjet ji,“ uvedl před sobotním zápasem Aleksander Sekulič, asistent trenéra Nymburka.

Nymburk jde do zápasu krátce po úterní porážce v Lize mistrů s Bursou, kde mu nestačil ani dobrý ofenzivní výkon. Zároveň však postoupil do další fáze soutěže a má tak přes měsíc na to, aby svou formu vypiloval co nejvíce. A k tomu potřebuje každý zápas. Proto i do Ostravy pojede předvést co nejlepší výkon.

„Ostrava teď měla problémy se sestavou kvůli odchodům a zraněním. Jsem zklamaný z toho, že nebudu moci hrát proti Martinovi Nábělkovi, který je můj dobrý kamarád. Teď se zotavuje z operace kolena. To mě mrzí. I kvůli tomu se teď Ostrava trochu trápí,“ přidal svůj pohled nymburský borec Jakub Tůma. „Teď je bohužel těžká doba a v lize není moc cizinců, Ostrava navíc jednoho z těch lepších cizinců Watermana musela pustit, což ji ještě více komplikuje situaci,“ řekl Tůma.

Nemělo by tomu bránit ani to, že pojede bez jedné ze svých opor Omara Prewitta, který na tréninku utrpěl bolestivou naraženinu a dostal volno na doléčení. Mimo je stále Petr Šafarčík, ten se dostává do formy po zlomenině nohy.

V Ostravě Nymburk prohrál naposledy v květnu 2007. Od té doby tam vyhrál 19 ligových zápasů v řadě. Tentokrát si musí dát pozor zejména na Justyna Alleyna, který je s průměry 17 bodů a 4,5 asistence hlavním tvůrcem hry Ostravy. Petr Bohačík pak přidává 13,5 bodů a 12,6 doskoků na zápas. Je tak suverénně nejlepším doskakovačem sezony. Oba patří mezi osm nejvytíženějších hráčů sezony.

Utkání v Ostravě vysílá přímým přenosem TVCom.

mal, dš