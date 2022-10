Samotné utkání nezačala Opava špatně. V prvním poločase dobře bránila a udržovala si vedení, které bylo zprvu sedmibodové. „První poločas nebyl z naší strany vůbec špatný. Hráli jsme slušně. Prakticky jsme vedení nepustili,“ pochvaloval si David Zach, asistent trenéra Petra Czudka.

Po přestávce se trefil z dálky Ivanaukas a Nymburk se poprvé dostal do vedení. Opavští drželi stále krok, ale nefungovala jim střelba, a to hlavně trestné hody. Například Kvapil a po něm Šiřina neproměnili ani jeden. Dalším zlomovým momentem byla neúspěšná smeč Mokráně. Jak se nakonec ukázalo, Středočeši si vedení vzít nenechali a vyhráli. „Měli jsme špatnou střelbu trestných hodů. Troufnu si říci, že to byl jeden z hlavních faktorů, proč jsme nevyhráli,“ přiznal David Zach. „K tomu se nám po přestávce začaly kumulovat ztráty a útočný doskok soupeře. Pak můžete těžko Nymburk porážet,“ povzdechl si opavský asistent.

Na Středočeších bylo vidět, že také nejsou ještě sehrání. „O to více tato porážka mrzí,“ přiznal David Zach a dodal: „Chtěli bychom poděkovat skvělým fanouškům. Mít v hale skoro dvě tisícovky diváků, je skvělé.“

V repríze posledního finále se sice trápili střelecky, ale vynahradili to velmi dobrou obranou a ve druhé půli kontrolovali své vítězství. Naladili se tak na úterní duel Ligy mistrů s Bilbaem.

„Je to velké vítězství hned na úvod. Věděli jsme, že to bude těžké utkání, byla tu skvělá atmosféra a byla to pro nás dobrá prověrka přes Champions League. Poznali jsme, co ještě musíme zlepšit. Ale potěšil mě ten bojovný duch, jaký jsme ukázali. Je jednoduché vyhrávat, když se vám daří střelba. Ale výhra je dvojnásob cenná, když se vám střelba nedaří jako nám. Ukázali jsme dobrý charakter a bojovnost. Museli jsme trochu improvizovat sestavou a hrát s menšími hráči jako soupeř, který neměl tolik hráčů pod košem, ale hrál hodně z perimetru. Důležité bylo, že jsme jim zastavili jejich protiútok a nedovolili jsme jim snadné body,“ uvedl po utkání Roberts Štelmahers, trenér Nymburka.

Opava - Nymburk 61:69 (15:14, 35:32, 50:55)



Body: Mokráň 14, Zbránek 10, Šiřina 10, Kouřil 8,Bassett 6, Švandrlík 5, Farský 4, Slavík 2, Kvapil 1, Jurečka 1 - Stokes 14, Ivanauskas 14, Simmons 14, Lockett 8, Kříž 6, Benda 6, Kovář 5, Palyza 2. Rozhodčí: Vyklický, Scholze, Hartig. TH: 14/29:9/15. Trojky: 7/23:2/22. Doskoky: 42:48. Fauly: 20:25. Diváci: 1973.