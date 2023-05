/FOTOGALERIE/ Nymburk ustál tlak žlutého pekla a srovnal semifinálovou sérii s Opavou na 3:3. Sobotní zápas před vyprodaným hledištěm Opavskému týmu nevyšel podle představ. Slezané nezachytili úvod, nabrali dvouciferné manko, přesto dokázali z duelu udělat drama. V kritickém okamžiku ale podržel Středočechy Kříž. Favorit vyhrál 89:77.

BK Opava - ERA Basketball Nymburk | Foto: Deník/Petr Widenka

„Nevyšel nám začátek zápasu. Byli jsme hodně nervózní. Dolehla na nás i tíha možného úspěchu,“ začal utkání rozebírat opavský trenér Petr Czudek. Středočeši se trefovali hned od začátku z dálky, což se o domácích říci nedalo. Jedinou trojku zaznamenal Farský. Dlouho ho nikdo neuměl napodobit. „Nymburk se trefoval z dálky, my ne. Vytvořil si náskok a dostal se do pohody,“ pokračoval kouč BK Opava. „Je pravda, že začátek nám nevyšel. Nedali jsme otevřené střely, což se na našem výkonu podepsalo,“ vzal si slovo křídelník Luděk Jurečka.

Na začátku druhého poločasu vedli hosté o čtrnáct bodů. Za domácí dal trojku naděje Kouřil a najednou se začaly dít věci. Opavští se najednou přiblížili na čtyři body. „Vypadalo to nadějně. Jenomže Nymburk nám dal trojku z rohu. My jsme vyrobili pár hloupých ztrát a zbytečných faulů,“ postesknul si opavský rozehrávač Radovan Kouřil.

Nymburk se znovu rozjel a vítězství si vzít nenechal. „Jsem rád, že se nám podařilo utkání zdramatizovat. Přitáhli jsme se na čtyř body. Bohužel v konstelaci, v jaké jme se nacházeli, více s tím nešlo udělat,“ poznamenal Petr Czudek.

Rozhodující sedmý zápas je na programu v pondělí, a to na nymburské palubovce. „Musíme dobře zregenerovat. Do Nymburka pojedeme s čistou hlavou a uděláme všechno proto, abychom byli úspěšní,“ zakončil Luděk Jurečka.

„Chtěl bych poděkovat hráčům, jak tohle utkání zvládli. Hrát v takové atmosféře se nepoštěstí všem, kluci si to uvědomili a vzali to pozitivně a vyhecovalo je to. První poločas byl z naší strany velmi dobrý. Ve třetí čtvrtině jsme začali hrát pomaleji, to nám nesedělo, nepomohli jsme si jednoduchými koši. Ale ve čtvrté čtvrtině jsme to zvládli, něco jsme trefili z dálky a teď se může celá republika těšit na ten rozhodující sedmý zápas. Věřím, že naši fanoušci si to nenechají ujít a bude plná hala,“ hodnotil utkání nymburský trenér Ladislav Sokolovský.

BK Opava - ERA Basketball Nymburk 77:89 (22:33, 35:49, 56:63)

Body: Šiřina 19, Mokráň 12, Zbránek 11, Kouřil 11, Farský 8, Gniadek 8, Slavík 6, Švandrlík 2 - Lockett 21, Palyza 17, Sehnal 13, Křž 11, Boehaim 6, Kovář 6, Tůma 5, Autrey 4, Benda 4, Watson 2. Rozhodčí: Hruša, Vošahlík, Pokorný. TH: 31/35:23/33. Dvojky: 17/35:15/27. Trojky: 4/23:12/27. Doskoky: 37:33. Fauly: 26:27. Diváci: 3062.