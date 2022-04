Nymburk hrál velmi agresivně v útoku i v obraně a už v první čtvrtině získal dvouciferné vedení, když Tůma s Křížem načali trojkami šňůru 10:0. Přelom první a druhé čtvrtiny pak patřil Rossovi, který patřil k hlavním lídrům. Když se pak rozstřílel i Harding, měl Nymburk už v první půli náskok 30 bodů.

Nic se nezměnilo ani po pauze, kdy náskok domácích narostl až na 47 bodů. Hosté se trápili s důslednou obranou a těžko se prosazovali. To Nymburk si hru užíval a pouštěl se i do exhibičních akcí, jako když Ross nahodil míč o desku na smeč Gorjokovi Gakovi. Pěknou smečí po brejku se blýskl i odchovanec Filip Kábrt.

Nymburk zakončí nadstavbu v pondělí od 18 hodin doma proti USK Praha.

„Je to velké vítězství. Hráči od začátku hráli opravdu naplno, dobře bránili. Opava postrádala svého klíčového rozehrávače, který byl jedním z jejich nejlepších hráčů v předchozích zápasech. To pro nás znamenalo o trochu lehčí práci a dokázali jsme toho využít. Ale bez ohledu na to jsme si takovou výhru naším výkonem zasloužilim radoval se Aleksander Sekulič, trenér Nymburka. „My se nekoukáme na tabulku, pro nás je každý zápas velmi důležitý. A tato výhra nám určitě dodá před play off určité povzbuzení, což se bude hodit, protože v play off musíme naplnit očekávání. Když si hráči užívají zápas a jsou šťastní a spokojení stejně jako fanoušci, tak pak je to pro mě jako trenéra snadná práce a mohu si zápas jen užívat,“ přidal kouč vítězů.

To opavský trenér Petr Czudek si moc radosti neužil. „Hodnocení je jednoznačné. Nymburk na nás nastoupil velmi agresivně v obraně i v útoku a ani v jedné čtvrtině jsme nebyli důstojným soupeřem. Byly tam dobré momenty a individuální výkony Kuby Slavíka či Honzy Mičky, který se dobře popral s minutami, ale celkově musím pogratulovat Nymburku. Jasně ukázal, kdo je tu pánem, řekl k zápasu hostující kormidelník. „Chyběl nám Kuba Šiřina jako kapitán a tahoun. Nymburk toho využil a vytvořil obrovský tlak na naše rozehrávače, u kterých jsem měl obavy, aby kvůli faulům vůbec dohráli. Samozřejmě jsme tu chtěli vyhrát, ale karty byly rozdány tak, jak byly rozdány a prostě jsme neměli nárok,“ přiznal Czudek.

Domácí basketbaisté předvedli opravdu parádní výkon. „Trochu jsme změnili styl naší hry, především agresivitu v obraně. Snažíme se hodně presovat. Je pravda, že jsme si s Opavou chtěli trochu spravit chuť po Českém poháru a myslím, že se nám to povedlo,“ mnul si spokojeně ruce nymburský hráč Jakub Tůma. „Nám se povedlo vstoupit do zápasu s energií, s jakou jsme vstoupit chtěli. Absence Kuby Šiřiny nám sice hrála do karet, ale na utkání jsme byli dobře připraveni. Myslím, že výsledek jsme si za předvedenou hru zasloužili. Byl to krásný týmový výkon,“ uvedl Tůma.

„Nymburk byl jednoznačně lepším družstvem na hřišti, my jsme se trápili jak v útoku tak s návratem zpátky do obrany. Myslím si, že Nymburk nám měl co vracet za Český pohár a že si chtěl spravit chuť a vrátit nám to zpátky. To se jim drtivým vítězství vcelku povedlo. Nemyslím si, že Nymburk hrál výrazně jinak, oni jsou stále rychlí a tvrdí směrem do koše, jak hrají celou sezonu,“ řekl po utkání Jakub Slavík, hráč Opavy.

Nymburk - Opava 110:68 (29:18, 30:13, 31:18, 20:19)

Nejvíce bodů: Harding 21, Ross 19, Palyza 14, Hruban 13, Kovář, Tůma a Rylich po 8, Routt 6, Benda a Gak po 4, Kříž 3, Kábrt 2 - Slavík a Jurečka po 15, Švandrlík 13, Mička 10. Fauly: 30:26. TH: 25/22 - 33/27. Trojky: 12:7. Doskoky: 37:36. Ztráty: 10:25. Zisky: 18:6. Asistence: 21:13.

David Šváb