Odveta? Fantastická, famózní. Basketbalisté Nymburka doslova deklasovali francouzský Dijon. Ze své palubovky ho vyprovodili nevídaným způsobem. Konečný výsledek? 94:54. Nymburk prohrál na půdě soupeře o čtyřiadvacet bodů, to bylo po dlouhé pauze zaviněné koronavirem, doma soka spláchl o rovných čtyřicet bodů a přichystal mu první porážku ve skupině. Naopak český šampion se velice výrazně přiblížil postupu do další fáze prestižní Ligy mistrů.

Z basketbalového utkání Ligy mistrů Nymburk - Dijon | Foto: Foto: Tomáš Laš

Že by se Nymburk svého soka zalekl, tak to rozhodně ne. Naopak. Předvedl poločas snů. Už v páté minutě vedl dvouciferným rozdílem. A náskok čtrnácti bodů po první čtvrtině? To asi nečekal ani největší optimista.