Děčín – Basketbalisté Nymburka v šestém kole nadstavbové části Kooperativa NBL vyhráli o dvacet bodů 94:74 na palubovce Děčína, kde ale museli dohánět výrazný náskok soupeře. Válečníci začali velmi dobře a vedli až o dvanáct bodů, Nymburk o sedmatřicáté výhře za sebou rozhodl až v poslední čtvrtině, kterou ovládl 27:4. Děčín prohrál desáté soutěžní utkání za sebou.

„Jako vždy to byla bitva. Není snadné udržet naše kluky soustředit se týden po týdnu a neustále vyhrávat. Každý takový zápas je ale pro nás dobře, protože nás dělá silnějšími. Byla to bitva a na konce jsme měli my ten X factor. Tím byli Šafarčík a Peterka. Za obranu dám titul muže zápasu Šafarčíkovi,“ vyprávěl po utkání Oren Amiel, trenér Nymburka.