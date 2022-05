„Čekali jsme, že soupeř nepřijede s bílou vlajkou a vzdá se snadno. Určité části zápasu jsme hráli dobře hlavně v obraně. To bylo hlavně ve druhé čtvrtině a na začátku třetí, což nám dalo ten konečný rozdíl. V útoku to nebylo ono, nechci se vymlouvat na tu delší pauzu. Možná to bylo tím, že jsme se hodně soustředili na obranu a pak nebylo tolik sil do útoku. Také soupeř v obraně hodně přebírá a potřebovali jsme si na to zvyknout, i když jsme se na to připravovali. Naše zakončování nebylo tak přesné jako obvykle. Ale jejich přebírání v obraně nám zas pomohlo na doskoku, kde jsme dominovali a využili toho. V dalším zápase už ale musíme být přesnější,” věděl nymburský trenér Aleksander Sekulič.

Oba celky ukončily své čtvrtfinálové série rychle, a tak měly delší volno. To se projevilo na útočných fázích první čtvrtina moc pohledného basketbalu nenabídla, když dominovaly obrany. Nymburk hledal recept na přebírání soupeře a Ústí velkou část první čtvrtiny vedlo.

Ve druhé čtvrtině ale opět ukázal Jerrick Harding, proč je MVP sezony. Sedmi body v řadě získal Nymburku vedení, které potvrdil trojkou Jakub Tůma, který vstřelil 1000. bod své ligové kariéry, a rázem domácí vedli o 10 bodů.

Další klíčové chvíle přišly krátce po změně stran a to zásluhou Martina Kříže, který přinesl bojovnost a velkou energii v obraně a na doskoku. Navíc díky jeho osmi bodům se povedlo odskočit na rozdíl 16 bodů a pak už si Nymburk v klidu hlídal vedení a vítězství.

„Donutili jsme domácí hrát na sto procent, což je vidět i podle minutáže nymburských hráčů. Před zápasem jsem říkal, že bychom chtěli vyhrát první čtvrtinu a pak se uvidí. To se nám sice povedlo, ale od druhé čtvrtiny Nymburk nás přitlačil, my jsme opustili náš obranný koncept a domácí se dostali do menší bodové šňůry. Tu jsme dokázali ještě zastavit,“ řekl Jan Šotnar, trenér Ústí. „Já bych chtěl pochválit svoje hráče, protože jsme byli důstojným soupeřem,“ přidal kouč hostí.

Nejlepším střelcem utkání byl nymburský Jerrick Harding. „V obraně jsme dokázali soupeře zastavovat, ale v útoku jsme byli špatní. Oni hodně přebírají v obraně, my se na to v trénincích připravovali, ale stejně nám to pak v zápase nešlo. Ale hlavní je, že se vyhrálo a to je to, na čem záleží. Moje body nám pomohly. Hlavně ty ve druhé čtvrtině, kdy jsme se trochu trápili v útoku, tak jsem věděl, že já musím být ten, kdo to vezme na sebe. To je moje práce,“ uvedl na výkon týmu i svoje body autor dvaadvaceti bodů.

„Utkání bylo do jisté míry podobné tomu prvnímu čtvrtfinálovému proti Děčínu. Rozhodovaly obrany, v útoku jsme se trochu hledali a trápili. Pauza v zápasovém rytmu je velká a musí se s ním poprat každý sám. I když se v tréninku snažíme takovým situacím předejít, je pravdou, že zápas tréninkem nenahradíš. Na útočné polovině nám chyběl pohyb míče a taková lehkost. Prostě jsme se nemohli dostat do tempa. Věřím, že se to zápas od zápasu bude zlepšovat. Pro vývoj zápasu byly hodně důležité doskoky na obranné i útočné polovině. Moc jsme soupeři pod naším košem nenechávali druhých šancí na skórování, což nám v utkání pomáhalo držet deseti až patnáctibodový rozdíl,“ hodnotil vítězný zápas Petr Benda, hráč Nymburka.

„Hodně jsme zapracovali na obraně a dokud jsme dodržovali detaily, tak jsme se drželi, ale pak nám to ve druhé půli už trochu uteklo. V útoku by to mělo být lepší. Ale celkově jsme makali jako tým a věřím, že to v dalších zápasech bude lepší. Trenér nám dal dobrý herní plán a toho jsme se drželi. Věděli jsme, na koho se jak připravit. Věříme v naše schopnosti a určitě ještě něco ukážeme,“ je přesvědčený hostující hráč Delano Spencer.

Nymburk - Ústí nad Labem 93:70

Nejvíce bodů: Harding 22, Hruban 16, Kříž 11, Ross a Benda po 10, Kovář 8, Tůma 7, Palyza 6, Váňa 3 - Joseph a Svejcar po 16, Fait a Spencer po 8. Fauly: 28:26. TH: 31/21 - 28/22. Trojky: 6:6. Doskoky: 60:29. Ztráty: 17:11. Zisky: 7:7. Asistence: 17:13. Stav série: 1:0. Čtvrtiny: 17:19, 22:11, 23:19, 31:21.

David Šváb