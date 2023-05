Basketbalisté Nymburka sérii neotočili a ve finále budou po předlouhých jednadvaceti letech chybět. Před svými fanoušky a plnou halou prohráli sedmý rozhodující zápas semifinálové série s Opavou. Hosté zvítězili o patnáct bodů 81:66.

Z basketbalového utkání, sedmý zápas semifinále Kooperativa NBL Nymburk - Opava (66:81) | Foto: Tomáš Laš

Dominance českého šampiona, který získal neuvěřitelných osmnáct titulů mistra republiky v řadě, je u konce. Opava slaví, je ve finále, narazí na Děčín. Nymburk musel spolknout hořkou pilulku. V sérii prohrával 1:3, zvládl další dva zápasy, ale to bylo vše. Hosté byli lepší a zvítězili zaslouženě. Nymburk nenašel na hru soupeře protizbraň. Opava vyhrála všechny čtvrtiny, což mluví za vše.

„V sérii jsme porazili čtyřikrát Nymburk, kdo to má,“ ulevil si po utkání s úsměvem Petr Czudek, trenér Opavy. „Oklepali jsme se po dvou porážkách, nás hnalo přes tři tisíce fanoušků a my jsme jim doma nedali, co očekávali. Před zápasem jsme si řekli, že se nemáme za co stydět. Podle mě se Nymburk zalekl sedmého zápasu, domácí byli strnulí. My jsme chytili začátek po vzoru Realu Madrid,“ vyprávěl po zápase Czudek, který několikrát zmínil, že je mentálně unavený. I s tím se ale před rozhodujícím mačem dokázal vyrovnat. „Nejtěžší to bylo pro mě. Tým je totiž mentálně silný,“ přidal opavský trenér.

„Přijeli jsme s plánem a cílem, co chceme hrát. Podle toho to vypadalo. Zápas jsme měli pod kontrolou, Nymburk si nevěděl s naší zónou rady. V útoku jsme hráli kolektivně a to na domácí platilo. Zlepšili jsme i doskok,“ hodnotil utkání Jakub Šiřina, opavský lídr.

Opava získala titul naposledy v roce 2003, kdy porazila právě Nymburk. Ten bude hrát o bronzovou medaili. Šampion bude muset najít mentální sílu.

„Pocity mám smíšené. Zklamání, smutek,“ ulevil si kapitán Nymburka Martin Kříž. Nebyl to náš zápas. Je těžké to hodnotit, jsem v Nymburce deset let a tohle je první zkušenost tohoto kalibru,“ řekl Kříž.

Jeho týmu chybělo více energie. „Nasazení nám nechybělo, ale nebyli jsme schopni poradit si se zónou soupeře. Trápil nás útočný doskok, to byla jedna z hlavních příčin naší porážky,“ uvedl nymburský kapitán.

„Za stavu tři jedna v sérii nás už hodně lidí odepisovalo. Hráči pak byli uvolnění a věřili si. Získávali jsme odražené míče, dávali jsme těžké střely. Tak přišel v tom posledním zápase a nám se vrátily chyby z předchozích duelů. Sami jsme se dostali pod tlak. Kluci ale bojovali, ale srazil nás tlak a nepovedený začátek,“ přiznal Ladislav Sokolovský, trenér Nymburka, který získal jako hráče jedenáct mistrovských titulů. Na ten první trenérský si musí počkat.

ERA Basketball Nymburk - BK Opava 66:81 (12:19, 33:42, 52:63)

Body: Watson 14, Sehnal 14, Boeheim 13, Lockett 8, Autrey 5, Palyza 4, Benda 3, Tůma 3, Kovář 2 - Šiřina 15, Slavík 15, Kouřil 14, Jurečka 14, Mokráň 12, Švandrlík 3, Gniadek 3, Carl 2, Zbránek 2, Farský 1. Rozhodčí: Vyklický, Baloun, Blahout. TH: 9/18:17/28. Dvojky: 18/35:20/37. Trojky: 7/33:8/27. Doskoky: 38:51. Fauly: 23:19. Diváci: 1390. Konečný stav série: 3:4.