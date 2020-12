Hayden Dalton už dvakrát v nymburském dresu vystřihl v basketbalové Lize mistrů parádu v podobě dlouhé trojky z míst, kde je logo soutěže mezi půlicí a trojkovou čárou. Ačkoli se mnozí divili, proč na začátku útoku střílí takovou těžkou střelu, oba pokusy proměnil a překvapil tak obranu.

Střelec. Nymburský basketbalista Hayden Dalton překvapuje obrany dalekonosnými pokusy. A úspěšnými | Foto: Foto: David Šváb

„Občas to prostě cítím. Soupeř to nečeká. Vlastně ale ani nevím, proč se rozhodnu takto vystřelit, protože to není dobrá zpráva, ale když to spadne do koše, tak to dobrá střela je,“ usmíval se Hayden.