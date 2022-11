Nymburk po těžkém utkání v Lize mistrů a dlouhé cestě do Ostravy očekával, že v hale Tatran ho nebude čekat nic jednoduchého, a to se potvrdilo. Domácí od začátku potvrzovali, že patří k nejlepším týmům na útočné polovině a přesnou střelbou dělali nymburské obraně problémy.

Favorit si ale přesto většinu zápasu držel mírné vedení, když těžil z převahy pod košem a z bodů od hráčů z lavičky, která přehrála tu domácí 42:9. Ostrava se ale nadále držela díky velmi dobře hrajícímu Majerčákovi, přesné ruce Morgana a důrazu Radukiče, kteří dohromady dali 66 z 86 bodů Ostravy.

Do poslední čtvrtiny tak šel Nymburk s náskokem jen dvou bodů, ale pak ukázal svou sílu. Závěrečnou desetiminutovku načal šňůrou 11:0 a pak už měl zápas pod kontrolou. Na šňůře se podíleli Benda, Lockett, Klassen trojkou, znovu Lockett a Kovář.

Velmi dobrý zápas hrál zejména Lockett, který skvěle bránil a ukazoval velkou bojovnost. Byl i blízko možná nejhezčí akci sezony, když po brejku zkoušel opravdu důrazný smeč, ale kvůli faulu nedostal míč do obroučky.

Kanonýr Deníku Radek Tyl: Pokuta se překvapivou náhodou ztrojnásobila

„Věděli jsme, že nás tu nebude čekat nic lehkého. Do ideální formy nám ještě pořád něco chybí,” přiznal Ladislav Sokolovský, trenér Nymburka). „Nedokázali jsme pokrýt zejména tři klíčové hráče Ostravy, ačkoli jsme se na ně připravovali. Na to se musíme příště ještě více soustředit. Když dokážeme v Lize mistrů zastavit klíčové hráče s kvalitou Euroligy, tak by to mělo jít i v Ostravě. Ale nelze vytknout hráčům velkou bojovnost. Šli jsme si za vítězstvím, většinu zápasu jsme vedli, i když ne o moc. Líbilo se mi tempo, ve kterém jsme hráli,” přidal kouč vítězů.

„Jeli jsme do Ostravy s tím, že to bude těžký zápas a to se potvrdilo. Ostrava v první půli trefovala i těžké střely a bylo vidět, že si domácí věří do útoku. Ve druhé půli jsme ale zabrali a rozhodla ta šňůra 11:0 na začátku poslední čtvrtiny, kdy jsme byli hodně koncentrovaní. Taková šňůra vždy hodně pomůže. Takové úseky vyhrávají zápas,“ uvedl hostující basketbalista Luboš Kovář.

NH Ostrava - Nymburk 86:97 (26:29, 20:21, 18:16, 22:31)

Nejvíce bodů: Radukič 24, Morgan 22, Majerčák 20 - Klassen 17, Simmons a Kříž po 14, Lockett 13, Ivanauskas 11, Kovář 9, Watson 8, Tůma, Rylich, Palyza po 3, Benda 2. Fauly: 22:20. TH: 18/13 - 18/12. Trojky: 11:9. Doskoky: 34:43. Ztráty: 16:16. Zisky: 8:10. Asistence: 13:21.

David Šváb