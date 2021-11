Půjde o souboj prvního a posledního týmu tabulky. Olomoucko vyhrálo jen na úvod sezony nad Jindřichovým Hradcem. Od té doby prohrál jedenáct zápasů v řadě. To si vyžádalo změny. Skončil trenér Robert Skibniewski, rozehrávač Kenneth Carpenter a další Američan Darrell Davis.

Klíčovými postavami tak nyní jsou kapitán Lukáš Feštr na rozehrávce, bosenský pivot Arsenije Vučkovič a srbský pivot Sreten Kněževič a křídlo Filip Halada. V týmu jsou také bývalí hráči nymburské akademie Rostislav Jirák, Adam Srník a Dominik Štěpán, který je momentálně zraněný. Jirák v minulé sezoně patřil do kádru Nymburka. Naopak za Nymburk nastoupí bývalí hráči Olomoucka Lukáš Palyza a František Váňa, pro něhož půjde o první zápas proti svému mateřskému týmu.

„Tím, že se hraje v Nymburce, a Olomoucko už není v Prostějově, tak to pro mě není tak speciální zápas, jako kdybychom ho hráli v Prostějově. Ale určitě se na ten zápas hodně těším, protože tam mám hodně kamarádů. Nejvíce se znám s Márou Sehnalem, se kterým bych se mohl i bránit a těším se na to. Pak dobře znám kluky Klepačovi, Lukyho Feštra a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Nijak se zatím nehecujeme, spíše si s nimi píšu, co je v týmu nového, když teď měnili trenéra,“ uvedl nymburský hráč František Váňa. „Asi teď budou hrát něco jiného. Uvidíme, s čím přijedou. Očekávám od nich ale větší energii a impulz. V zápase nemají co ztratit, jen získat, takže budou hrát dravě a budou se chtít předvést. Překvapili mě výkonem v Kolíně. Fandil jsem jim a škoda, že to prodloužení nedotáhli do vítězného konce,“ zamyslel se Váňa.

Olomoucko poprvé povede kouč Čurovič, který dosud sbíral úspěchy hlavně na Slovensku, kde k titulu dovedl Komárno a Prievidzu a Košice dovedl k vítězství ve Slovenském poháru. V posledních dvou sezonách trénoval v maďarském Jaszbereny KSE.

Nymburk by už oproti sobotnímu zápasu s Opavou měl mít k dispozici Petra Bendu, který se v pondělí vrátil do tréninkového procesu. Chybět ale zřejmě stále bude Vojtěch Hruban, který doléčuje menší zranění. Nejistý je také start Filipa Kábrta, který kvůli zranění z první ligy v pondělí netrénoval.

Nymburk vyhrál všech 18 dosavadních zápasů s Olomouckem.

Prvních sto diváků, kteří dorazí do Sportovního centra v Nymburce, dostanou ke vstupenkám láhev Pepsi jako dárek. Pro diváky bude připravena také poločasová soutěž o tiskárnu.

„Všichni očekávají, že půjde o snadnou záležitost, ale nikdy nic nepřijde snadno. Potřebujeme předvést výkon, který nás vrátí na vítěznou vlnu. Olomoucko s novým trenérem určitě přijede nabuzené a bude chtít ukázat něco podobného, jako v minulém zápase s Kolínem, kdy na nich byl také vidět nový impulz,“ řekl před zápasem Aleksander Sekulič, trenér Nymburka.

David Šváb