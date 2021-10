V úvodu se hráči Nymburka zastřelovali, ale za stavu 7:9 zapnuli a šňůrou 24:2 zápas rozhodli. Zásluhu na tom měl Vojtěch Hruban, který dal v první čtvrtině všech 14 svých bodů. Z toho sedm v době, kdy už bylo připravené jeho střídání, ale hra se nepřerušovala.

Jenže přestávka mezi čtvrtinami hostům pomohla a místo pokračování jejich demolice se hra vyrovnala. Druhou čtvrtinu dokonce Sokoli vyhráli. Prapor zvedl zejména Ozren Pavlovič, který si 28 body vytvořil své nové maximum v české lize.

Na konci třetí čtvrtiny se Hradec přiblížil na rozdíl 9 bodů, ale pak během dvou minut dal Nymburk čtyři trojky (Kovář, Váňa a dvě Ross) a bylo definitivně rozhodnuto.

Hned sedm hráčů Nymburka mělo devět a více bodů. Nejvíce pak Hruban s Hardingem a to 14. Nejužitečnějším hráčem byl Demetre Rivers s 9 body, 10 doskoky a 4 asistencemi. Colbey Ross měl 9 bodů a 8 asistencí.

„Jen jsme splnili to, co se od nás očekává, a to je vítězství. Jinak to moc povedené nebylo. Nebyli jsme koncentrovaní, jak bychom měli být. nebyl to náš level hry, který bychom měli předvádět bez ohledu na to, proti komu zrovna hrajete. Od druhé čtvrtiny už jsme si jen hlídali skóre a nehráli jsme naší hru. Jakoby už to chtěli mít hráči za sebou a nezranit se,“ vadilo nymburskému trenérovi Aleksanderu Sekuličovi.

„Výhra je nejdůležitější. V první čtvrtině jsme hráli naší rychlou hru, dobře jsme bránili, doskakovali a byl z toho velmi pozitivní výsledek. Ukázali jsme, jak rychle dokážeme zápas rozhodnout,“ řekl Demetre Rivers, hráč Nymburka. „Pak už to bylo horší, ale hlavní je, že jsme v klidu vyhráli. Teď už se musíme soustředit na Ligu mistrů, snažit se napravit chyby a nadále se zlepšovat,“ má jasno Rivers.

„My měli docela dobrý vstup do utkání, jenže pak stačily dvě tři minuty a Nymburk utekl na dvacet. Pak jsme se ale oklepali a byl k vidění slušný basket. Druhou čtvrtinu jsme dokonce vyhráli. Pro nás to pak byl dobrý zápas až do konce,“ uvedl po utkání Lubomír Peterka, trenér Královských sokolů. „Já se po první čtvrtině snažil změnit mentalitu hráčů. Prohrávali jsme o dvacet bodů a měli jediný faul. Stalo se přesně to, co jsme nechtěli, aby soupeř dával snadné koše. Pavlovič je rozený útočník a hrál v útoku velmi dobře. Stejně tak Jirka Šoula. Je z toho solidní výsledek a dokázali jsme si, že se dá hrát s každým,“ přidal Peterka.

„Ani jsem netušil, že to je pro Hradec nejlepší výsledek v zápasech s Nymburkem. Domácí ale ukázali, proč jsou tým evropského formátu. Hrají úplně jiné tempo než zbytek ligy. Stačí jedna čtvrtina a je hotovo. Nám trvalo, než jsme si na to tempo zvykli, pak už to byl od nás celkem slušný zápas. Nymburk ale po zásluze vyhrál a ukázal, proč je českou jedničkou. Pro mě to byl jen další zápas. Kluci mi vytvořili několik dobrých pozic, které jsem proměňoval,“ konstatoval hostující hráč Ozren Pavlovič, s osmadvaceti body nejlepší střelec utkání.

Nymburk - Královští sokoli 91:70

Nejvíce bodů: Hruban a Harding po 14, Palyza 11, Ross, Rivers, Váňa a Kovář po 9, Benda a Kábrt po 6, Gak 4 - Pavlovič 28, Stamenkovič 12, Šoula 11. Fauly: 17:10. TH: 10/8 - 16/8. Trojky: 13:8. Doskoky: 44:36. Ztráty: 14:17. Zisky: 11:9. Asistence: 23:21. Čtvrtiny: 33:14, 16:20, 25:22, 17:14.

David Šváb