Nymburk už je jistým vítězem základní části, ale to nic nemění na tom, že bude chtít prodloužit svou domácí neporazitelnost trvající už od roku 2010. Vyhrál posledních sedm ligových zápasů od listopadové prohry v Opavě, to USK vyhrál jen jedno z posledních čtyř měření sil a to v Ostravě. Naopak doma s Opavou, Děčínem a Pardubicemi prohrál.

Pražané také nedávno oslabili, když přišli o reprezentanta Tomáše Kyzlinka, druhého nejlepšího střelce týmu. Tím nejlepším zůstává Kyle Mangas s průměrem 19,5 bodů na zápas, což z něj činí druhého nejlepšího střelce soutěže po kolínském Adamu Čížovi. Druhou klíčovou oporou je další Američan Nathaniel West s průměrem 17,7 bodů. Dalším hráčem s průměrem přes 10 bodů už je pak český rozehrávač Marek Vyroubal (10,6).

Hlavní zbraní USK je střelba z dálky, když v průměru vystřelí 35 pokusů za tři body, což je nejvíce z celé ligy. Naopak s průměrem 14 asistencí na zápas jsou na tom z ligy nejhůře, proto bude pro Nymburk klíčová obrana jeden na jednoho a hlídání si doskoku.

Z posledních 67 vzájemných zápasů vyhrál Nymburk 66. Pouze v listopadu 2020 zaváhal a na Folimance prohrál 72:88.

Nymburský pivot Petr Benda může jako teprve třetí hráč v historii po Petru Czudkovi a Radkovi Nečasovi dosáhnout na tisíc získaných míčů v české nejvyšší soutěži. Nyní má na kontě 998 zisků.

Vstup do haly ve sportovním centru v Nymburce je opět vázán na vládní opatření spojená s covidem. Vchod se otevírá hodinu před zápasem. Prvních 100 návštěvníků dostane láhev Pepsi.

„Jsme moc rádi za naše fanoušky, kteří nás podporují i v těchto těžkých časech, v jakých se svět nachází. A chceme jim to vracet našimi výkony. Nemůžeme mít každý zápas super, ale můžeme každý zápas makat na sto procent. A to se budeme snažit i nyní proti USK v posledním domácím zápase základní části,” uvedl před utkáním Aleksander Sekulič, trenér Nymburka. „Chceme hrát tvrdě a ukázat, že si našich fanoušků vážíme. Nesouhlasím s tím, že USK byl předtím týmem tří hráčů a teď po odchodu Kyzlinka jen dvou hráčů Mangase a Westa. Je tam spoustu kvalitních hráčů, kteří jen přijali roli, jakou dostali a pomáhali ostatním, kteří měli za úkol skórovat. Basketbal je týmový sport a na každého dobrého skórera musí ostatní pracovat a to je příklad USK. Rozhodně je tedy nemůžeme podcenit a soustředit se jen na Mangase s Westem,“ má jasno kouč nymburského celku.

„Kyzlink byl pro ně jeden z klíčových hráčů a určitě jim bude chybět. Ale to neznamená, že budou proto méně nebezpeční. Musíme se na ně připravit stejně jako předtím, protože budou stejně nebezpeční jako v prvním zápase,” podtrhl slova trenéra nymburský hráč František Rylich. „Nemají proti nám co ztratit a mohou se předvést. Mají tam mladé šikovné kluky, které znám z mládežnických soutěží, jako je třeba Ondra Švec. My se budeme snažit podat co nejlepší výkon, abychom navnadili fanoušky na nadstavbu, aby nám dál chodili fandit a pomáhat nám v cestě za titulem,“ přidal Rylich.

David Šváb