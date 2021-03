S výkonem mužstva v první půli nebyl domácí kormidelník ani trochu spokojený. Hráčům musel řádně domluvit. „Po naší promluvě v poločase nastoupili kluci s energií, mnohem pozornější a aktivnější a v podstatě jsme rozhodli zápas. Musíme ještě najít způsob, jak stejně začít i celý zápas a ne až druhou půli,“ načal pozápasové hodnocení trené vítězného celku Oren Amiel. „Nemůžeme nikoho podceňovat. Co se týká energie, agresivity, nasazení, aktivity a všech těchto věcí,“ přidal kouč Nymburka.

Jeho slova padla na úrodnou půdu. Jeho tým soupeře po přestávce rozcupoval na kousky. „Nakonec jsme z toho udělali snadný zápas. Bylo tam několik věcí, které se mi líbily. Určitě se dařily nějaké kombinace, které budeme teď víc využívat,“ uvedl Amiel.

Český šampion bude mít následující měsíc hodně náročný. Čekají ho zápasy ligové i zápasy Ligy mistrů. „Je dobře, že dostali minuty další hráči jako Luboš Kovář a Petr Šafarčík, protože teď tyto hráče budeme potřebovat. Čeká nás opravdu náročný měsíc a potřebujeme mít čtrnáct hráčů připravených hrát,“ přidal nymburský trenér.

Pardubice vzdorovaly jen dvacet minut. A to je na nymburský tým hodně málo. „Byl to pro nás zápas dvou poločasů, v první půli jsme s Nymburkem dokázali držet tempo, ale ve druhé půli se prokázaly jeho kvality, hlavně fyzické, a tam jsme absolutně přestali stíhat,“ uznal Adam Konvalina, trenér Pardubic.

Hosté nastoupili v oslabené sestavě, i to se na jejich výkonu podepsalo. Nyní vyhlížení posílení svého kádru. „Bohužel se také hodně projevilo to, jaké sestavě teď trénujeme, kdo všechno je zraněný, po zranění a bohužel toho domácí využili. Čekáme na novou posilu, měla by dorazit z neděle na pondělí a slibujeme si od Burnetta zkvalitnění na perimetru a celkově dalšího hráče navíc, který nám pomůže vyhrát několik zápasů, a hlavně si od něj slibujeme veliký přínos do týmu na důležité boje v play off,“ řekl pardubický trenér.

Nejlepším střelcem zápasu bylo spolu s pardubickým Vyoralem domácí Jerrick Harding. „Začali jsme trochu pomalu a nebyla tam ta energie, s jakou chceme hrát. Trenér na nás v poločase trochu křičel a do druhé půle už tam ta energie byla a hráli jsme tak, jak jsme chtěli od začátku,“ uvedl autor jednadvaceti nymburských bodů. „Spoluhráči mi dodávají střelecké sebevědomí, povzbuzují mě, abych byl agresivní do zakončení. Tak se snažím a teď mi to i docela padá. Dařilo se mi i v Pardubicích, tak možná je to můj oblíbený soupeř,“ culil se po utkání Harding.