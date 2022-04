“To je bláznivé. Zaprvé považuju za požehnání být součástí nejlepšího českého týmu. A vyhrát druhý rok v Evropě cenu pro MVP zní fakt bláznivě. Jsem fakt vděčný, že jsem byl zvolen i hlasy zástupců ligových klubů, protože to znamená, že mám jejich respekt. Určitě za to vděčím té práci, kterou jsem do toho za ty roky dal, spoluhráčům a trenérovi, který mě nechává hrát to, co umím,” řekl šťastný Harding.

V bodech byl Harding třetí nejlepší za Torinem Dornem z Jindřichova Hradce a Kylem Mangasem z USK. S užitečnosti 20,8 byl sedmý nejlepší. zároveň měl skvělou úspěšnost střelby, když za dva body střílel s úspěšností 62,4 procent a za tři body 48,2 procent. Z hráčů s více než sto pokusy za tři body byl druhý nejlepší za spoluhráčem Lukášem Palyzou.

Hlavní část sezony je tady. Startuje čtvrtfinále Nymburka s Děčínem

Z nymburských hráčů dosud nejprestižnější ocenění MVP získali jen v roce 2018 Kendrick Ray, v roce 2013 Radoslav Rančík a v letech 2009 a 2010 Arthur Lee. Dvakrát si cenu MVP odnesli také Jakub Šiřina z Opavy a Pavel Houška v dresu Děčína.

VÝSLEDKY ANKETY HVĚZDY KOOPERATIVA NBL 2021/2022

MVP SEZONY: Jerrick Harding (ERA Basketball Nymburk)

KOUČ SEZONY: Petr Czudek (BK Opava)

OBRÁNCE SEZONY: Viktor Půlpán (Basket Brno)

HRÁČ S NEJVĚTŠÍM ZLEPŠENÍM: Jakub Petráš (Geosan Kolín)

NEJLEPŠÍ PĚTKA SEZONY

Adam Číž (Geosan Kolín), Vojtěch Hruban (ERA Basketball Nymburk), Jerrick Harding (ERA Basketball Nymburk), Hunter Mickelson (Basket Brno), Mattias Markusson (BK Opava).

NEJLEPŠÍ ČESKÁ PĚTKA

Adam Číž (BC Kolín), Jakub Šiřina (BK Opava), Vojtěch Hruban (ERA Basketball Nymburk), Ladislav Pecka (Sluneta Ústí n.L.), Petr Benda (ERA Basketball Nymburk)

NEJLEPŠÍ ZAHRANIČNÍ PĚTKA

Lamb Autrey (Sluneta Ústí n.L.), Jerrick Harding (ERA Basketball Nymburk), Kyle Mangas (USK Praha), Hunter Mickelson (Basket Brno), Mattias Markusson (BK Opava).

Vítězové MVP v jednotlivých sezonách

2022 - Jerrick Harding (Nymburk)

2021 - Adam Číž (Kolín)

2020 - Jakub Šiřina (Opava)

2019 - Javonte Douglas (Olomoucko)

2018 - Kendrick Ray (Nymburk)

2017 - Jaromír Bohačík (USK Praha)

2016 - Jakub Šiřina (Opava)

2015 - Dušan Pandula (Pardubice)

2014 - Kwamain Mitchell (Ústí n.L.)

2013 - Radoslav Rančík (Nymburk)

2012 - Pavel Houška (Děčín)

2011 - Pavel Houška (Děčín)

2010 - Arthur Lee (Nymburk)

2009 - Arthur Lee (Nymburk)