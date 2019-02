Nymburk – Měly za sebou náročný zápas v pohárové soutěži. Vítězství nad Landes jim však dodalo ještě potřebnou energii. Basketbalisty Nymburka v posledním utkání tohoto roku porazily v rámci naší nejvyšší soutěže Trutnov 66:61.

Z utkání Nymburk - Basket Landes (82:61). | Foto: Tomáš Laš

„Nikdy bych nevěřil, že s dvaceti ztrátami a úspěšností střelby z pole 36% se dá vyhrát zápas," kroutil hlavou trenér Daniel Kurucz.

Trutnov využil náročného programu nymburských hráček a celý zápas byl na dostřel. První čtvrtinu dokonce vyhrál o devět bodů (13:22).

Ani ve druhé čtvrtině se obraz hry příliš nezměnil. Hostující hráčky v této části vedly dokonce už o čtrnáct bodů. Nymburku se stále nedařilo stlačit náskok pod deset bodů a hostům takový vývoj zápasu vyhovoval. Do kabin se šlo za stavu (27:39).

Po změně stran se obraz hry změnil. „Druhý poločas jsme začali už lépe. Jednak jsme přitvrdili v obraně, nebyli jsme už metr od své hráčky, ale lepili jsme se na ní těsně. V útoku jsme také stavěli tvrději clony, bojovali o každý míč," podotkl Daniel Kurucz.

To přineslo ovoce. Manko domácích bylo už jenom tříbodové (38:41). Už to vypadalo, že zápas dostane ten správný směr. Ale nedostal. Soupeř opět odskočil na rozdíl devíti bodů (38:47). „V tomhle čase už jsem se o vítězství nebál, viděl jsem na hráčkách, že mají dost energie na to, aby byly schopní utkání vyhrát," podotkl Daniel Kurucz.

O vítězi rozhodla čtvrtá čtvrtina. V té předvedly nymburské basketbalisty nejlepší výkon, čtvrtinu vyhrály 17:8 a celé utkání o pět bodů.

„Soupeř nás výrazně předčil na doskoku, měl spoustu útočných doskoků," přiznal trenér Trutnova Jozef Rešetár.

„V této disciplíně se nám opravu výrazně dařilo. Celkem devatenáctkrát jsme získali odražený míč pod trutnovským košem a získali jsme z druhé šance celkem sedmnáct bodů oproti čtyřem hostů. A díky útočnému doskoku jsme měli o sedmnáct střeleckých pokusů z pole více," konstatoval Daniel Kurucz.

Vánoční besídka tak byla veselá. Bylo to třinácté vítězství v řadě.

Body: Chomenčuk 21, Kuster 13, Šípová 10, Bortelová 9, Šikšniute 6, Taylor 5, Verlíková 2 – Pazderová 16, Russell 14, Ovsíková 10, Cady 8, Fall 5, Vondráčková 5, Nagyová 2, Milošev 1. Střelba za 2 body: 54/20:38/17. Trojky: 12/4:11/3. TH: 16/14:22/18. Doskoky: 42:31. Asistence: 10:10. Ztráty: 20:16. Zisky: 9:14. Fauly: 21:22. Čtvrtiny: 13:22, 14:17, 22:14, 17:8.

(Tomáš Laš)