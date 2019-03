Karlovy Vary – Český basketbalový pohár v kategorii žen má nového majitele, nyní patří Hradci Králové. Co je ale podstatné, bronzové medaile získaly košíkářky Nymburka. V souboji o třetí příčku porazily Slavii Praha jasně 90:68.

Obhájily. Basketbalistky Nymburka (v bílém) porazily v souboji o třetí příčku Slavii Praha 90:68 a mohly si na krk pověsit bronzové medaile. Stejně jako loni. | Foto: Foto: Deník

„My jsme sílu do zápasu vzali už minulý týden, kdy Slavia zranila Chloe Wells. Řekli jsme si, že Slavii chceme porazit sportovním přístupem, a to jsme zvládli,“ pochvaloval si Daniel Kurucz, trenér družstva BS DSK Basketball Nymburk. „Chtěl bych poděkovat svým novým rozehrávačkám, které to zvládly dobře. Jak je vidět, tak speciálně Reynolds je na rozehře zápas od zápasu lepší, takže čtvrtfinále Ženské basketbalové ligy ještě může být zajímavé. Při složení bez rozehrávaček je pro nás bronz úspěch. Na víc jsme neměli,“ uznal sportovně nymburský trenér.