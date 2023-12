/FOTO/ Basketbalisté Nymburka ve 14. kole Kooperativa NBL zvítězili doma nad USK Praha 108:60 a oplatili tak Pražanům porážku z konce září i s úroky. Pro Nymburk to byla druhá nejvyšší výhra v sezoně. Uhájil tak první příčku v tabulce před Opavou.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Nymburk - USK Praha 108:60 | Foto: David Šváb

Nymburk výraznějším rozdílem v této sezoně vyhrál jen nad Slavií. Tento rozdíl ve skóre je větší, než v šesti posledních vzájemných zápasech s USK dohromady, ve kterých byl průměrný rozdíl ve skóre jen pět bodů.

Nymburk chtěl od začátku ukázat, že zářijová porážka na Folimance byla výjimkou. V útoku rozebíral druhou nejlepší obranu soutěže, ale Pražané se v první čtvrtině ještě drželi. Nymburk se ale opíral o výkony Jaromíra Bohačíka a zejména Martina Kříže, který ve druhé čtvrtině zavelel k útoku a pomohl k poločasovému náskoku patnácti bodů.

Ve druhé půli už šlo o jednoznačnou záležitost. Nymburk velmi dobrou obranou dovolil soupeři jen 18 bodů a neustále zvyšoval rozdíl ve skóre až téměř na padesát bodů. Nejlepším střelcem nakonec byl Ondřej Sehnal, který proti svému bývalému týmu dal 16 bodů. Spencer Svejcar přidal o bod méně, Kříž už ve druhé půli přidal jediný bod a skončil na 14 bodech.

Trenér Francesco Tabellini si mohl dovolit ve druhé půli šetřit opory v čele s Jaromírem Bohačíkem, který odehrál jen čtrnáct minut. Jen dva hráči odehráli více než dvacet minut. Nymburk tak pošetřil síly na úterní zápas FIBA Europe Cupu na hřišti Zaragozy. V dresu USK se rozcvičoval na zápas Matt Johnson, ale nakonec do hry nezasáhl pro zdravotní problémy.

Nymburk donutil USK k 29 ztrátám, což je rekord této sezony. Vytěžil z toho 39 bodů. Pod košem soupeře přehrál na body 56:26.

„Jsem velmi rád za takovou výhru, protože USK se v této sezoně ukazoval jako velmi silný protivník. Musím jim poblahopřát k tomu, jakou hráči i trenéři v čele s Frankem Kuhnem odvádějí práci. A naše výhra by neměla házet nějaký stín na to, co dosud v sezoně odvedli. I vzhledem k tomu, že jim chyběl důležitý hráč,” uvedl Francesco Tabellini, trenér Nymburka. „V první půli to od nás ještě nebylo hlavně v obraně tak uvolněné, byli jsme trochu nervózní, ale ve druhé půli jsme měli velmi dobré pasáže v útoku i v obraně a zápas jsme rozhodli do hezké výhry. Teď se můžeme soustředit na velkou výzvu v podobě další skupiny FIBA Europe Cupu, ale rozhodně nebudeme podceňovat ani další ligové zápasy, které nás čekají,“ konstatoval kouč vítězů.

Špatný podzim Slovanu. Vinu beru na sebe, takovou deku jsem nezažil, říká Sekera

„Tu prohru jsme jim vrátili i s úroky, ale nebylo to o tom, že bychom jim chtěli něco oplácet. Spíše šlo o to, abychom se po té prohře v Ústí znovu nastartovali. V Ostravě už to tak vypadalo, ale ještě nám tam nepadaly střely. Teď se k tomu přidal i útok. V obraně jsme po té první čtvrtině, kdy jsme dostali dvacet čtyři bodů, zabrali a ve zbytku zápasu jsme dostali šestatřicet bodů, což je skvělé. Musíme na tohle navázat i v úterý v Zaragoze ve FIBA Europe Cupu. Ten náš vytažený presink po celém hřišti dělá soupeřům problém a z toho pramenilo i těch jejich dvacet devět ztrát. Až na tu první čtvrtinu nám to fungovalo v obraně výborně,“ těšilo autora šestnácti nymburských bodů Ondřeje Sehnala.

„Nenašli jsme recept na intenzitu Nymburka, proti kterému se velmi těžko hraje. Donutil nás k devětadvaceti ztrátám, což je opravdu hodně. Francesco Tabellini a Nymburk odvádějí opravdu dobrou práci a velmi dobře reprezentují v evropských pohárech. Hrají basketbal, kterému se opravdu těžko čelí,” chválil protivníka hostující trenér Frank Kuhn. „Nám se to nepovedlo. Musíme si to analyzovat a využít k dalšímu zlepšení. Nymburk si tohle vysoké vítězství zasloužil. Nám chyběl Johnson, ale není to o jednom hráči. Samozřejmě by nám pomohl, ale je to spíše kolektivní porážka,“ přiznal Kuhn.

„My se vůbec nedostali do zápasu. Nebyli jsme úplně připraveni na tu jejich agresivitu. Nymburk hrál svou hru a my se celý zápas trápili. Obrana Nymburka byla dost agresivní, nenašli jsme rytmus v útoku a všechny střely byly strašně na sílu. Nymburku patří velká pochvala. Matt Johnson by nám určitě pomohl, ale týmově jsme to nezvládli. I takové zápasy jsou součástí sezony a důležité bude, jak se teď z toho odrazíme. Musíme to hodit za hlavu a jedeme dál,“ řekl Marcel Bátovský, hráč USK.

Nymburk - USK Praha 108:60 (30:24, 27:18, 22:8, 29:10)

Nejvíce bodů: Sehnal 16, Svejcar 15, Collins a Kříž po 14, Bohačík a Mathon po 11, Gordon 8, Rylich a Bell po 7, Tůma 3, Novák 2. Fauly: 30:22. TH: 27/20 - 32/21. Trojky: 8:3. Doskoky: 29:25. Ztráty: 12:29. Zisky: 16:9. Asistence: 24:12.

David Šváb