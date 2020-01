Basketbalisté Nymburka v 17. kole Kooperativa NBL přehráli Ostravu 111:84, přestože druhou půli odehráli v exhibičním tempu. Zaplněné ostravské hale předváděli velmi pohledné akce včetně smeče Zacha Hankinse po nahození o desku od Michaela Dixona. Všech jedenáct nymburských hráčů, kteří zasáhli do hry, mělo alespoň sedm bodů. Nejvíce Martin Peterka s 15 body.

BK Opava - ERA Basketball Nymburk 76:91. | Foto: Deník / Petr Widenka

Pro Nymburk to byl druhý zápas ve dvou dnech, když ve čtvrtek zvítězil v Opavě. Ve Slezsku rovnou přenocoval a dnes se přesunul do sousední Ostravy. Ušetřenou energii z cesty dali hráči do hry a na soupeře vlétli ve velkém stylu. Kolektivním basketbalem plným hezkých akcí si rychle vytvořili dvouciferný náskok a ve druhé čtvrtině už byl náskok 33 bodů.