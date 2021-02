Brzký začátek svědčil více Hradci Králové. Zaskočil Nymburk aktivitou v útoku. Činili se především slovenští ostrostřelci Pavol Lošonský a Peter Sedmák. Sokoli dobře kombinovali a nacházeli volná okénka v nymburské obraně. Domácí se snažili konkurovat především rychlým protiútokem. Pak ale přišla řada na střídání a začala se projevovat šířka nymburského kádru.

Domácí natáhli své vedení nad deset bodů a chystali se ke svému tradičnímu trháku. Proti však byli Lošonský se Stamenkovičem. Pokud by Východočeši ještě lépe zamířili z trestných hodů, mohli svou ztrátu snížit na více než na pět bodů. Jako správný kapitán v tu chvíli pozvedl nymburský prapor Vojtěch Hruban. Domácí ofenziva zatím ale nepůsobila tak lehkým dojmem jako ve čtvrtfinále proti Opavě.

Královští sokoli vstoupili do druhé půle s cílem co nejdéle držet Nymburk pod tlakem. Jenže přišla osudná čtvrtá minuta, která ukázala, jak jde nadějně rozehraný zápas ztratit během pár sekund. Těch bylo konkrétně čtyřicet tři. Nymburk během nich zaznamenal šňůru 11:0. Pomohly mu hradecké ztráty i nesportovní chyba Lošonského. Nymburské vedení rázem mělo hodnotu dvaceti bodů.

Od té chvíle se utkání prakticky dohrávalo. Trenér Peterka dal šanci i dalším hráčům z lavičky, aby si zkusili čelit nymburské síle. Svým způsobem ho k tomu donutily i okolnosti, protože kvůli podobným zraněním museli ze zápasu odstoupit Barač a Kantůrek. To by mohla být pro Sokoly velká komplikace do boje o bronz. Naopak Nymburk se mohl těšit na finálový mač.

„Náš nevýrazný start do utkání souvisel s tím, jaké ´knoflíky´ musíte zmáčknout, aby se kluci rozjeli a chápali, že musí máknout. Jsem rád, že na druhou půlku jsme už přepnuli kanál,“ uvedl po zápase Oren Amiel, kouč Nymburka. „K oběma možným soupeřům pro finále chovám respekt. Oba týmy teď hrají dobře. Nikdo nemůže podcenit Kolín po tom, co dokázal tuto sezonu, kdy podle mě hraje extrémně kvalitně. A Pardubice se teď dostaly do formy, našly své tempo a ve čtvrtfinále odehrály velký zápas,” konstatoval kouč Nymburka.

„Náš plán byl držet se Nymburka co nejdéle, a až když to výrazně odskočilo, chtěl jsem naše opory pošetřit na pro nás schůdnější zápas o bronz,“ přiznal královéhradecký trenér Lubomír Peterka. „Doufám, že jsme i přes ten vyrovnaný první poločas ušetřili dost sil a že to zítra úspěšně dohrajeme. Na jednu stranu jsme měli před zápasem dva dny volna, ale zase jsme byli na levé straně pavouka s Nymburkem, nicméně doufám, že ten delší odpočinek oproti našemu soupeři v utkání o třetí místo využijeme,“ řekl Peterka.

Nymburk – Královští sokoli 103:64

Body: Harding 19, Prewitt 18, Hruban a Obasohan po 11, Benda a Kříž po 10, Palyza 9, Dalton 7, Zimmerman 6, Tůma 2 – Lošonský 11, Sedmák 10, Barač 9, Stamenkovic 8, Kantůrek a Mráz po 5, Halada, Peterka a Brožek po 4, Šoula a Koloničný po 2.

(mal, tz)