„Nám sice dva hráči chybí, ale od toho tu máme čtrnáct hráčů, kteří mohou nastoupit. Od toho tu jsme, abychom za tyhle tahouny zaskočili a já věřím, že jsme všichni připraveni to udělat. Proti Kolínu jsem často bránil Adama Číže, tak je možné, že mě trenér použije i na Jakuba Šiřinu. Já jsem na to připravený a pokusím se ho přibrzdit,“ věří si před utkáním nymburský basketbalista Petr Šafarčík.

Stejného názoru je i jeho parťák Lukáš Palyza. „Nám budou dva hráči chybět, ale na našich plánech se nic nemění. Jestli nějaký tým v lize má schopnost udržet tempo a předváděnou hru i při absencích, tak je to právě Nymburk. Věřím, že jsme schopni tyto zkušené borce zastoupit a podat dobrý výkon,“ je si jistý Palyza.

Nymburk všechny tři dosavadní souboje v sezoně vyhrál. V říjnu doma zvítězil 100:87, v lednu pak v Opavě zvítězil 101:67 a ve čtvrtfinále Českého poháru pak soupeře deklasoval 128:72. Šlo o nejvíce bodů, co kdy Opavě nastřílel.

Opava se však od té doby posílila o zkušeného pivota Petra Bohačíka, který přišel z Ostravy na hostování do konce sezony. Už v prvním utkání proti USK ukázal, že bude pro Slezany důležitou posilou. Vždyť s průměrem dvanáct doskoků na zápas je nejlepším doskakovačem sezony a také šestým nejužitečnějším hráčem ligy.

„Jestli měla Opava někde nedostatek hráčů, tak to bylo pod košem, takže Petr Bohačík je pro ně ideální posila. S klukama se zná, takže okamžitě zapadl a zkvalitnil jejich kádr. Boči umí všechno. Doskakovat, výborný na pick and rollu a umí i vystřelit. Jejich arzenál se tak rozšířil,“ ví o silných stránkách protivníka Šafarčík.

Bohačík tak doplní další silné zbraně Opavy v podobě nejužitečnějšího hráče ligy Jakuba Šiřiny, dalšího pivota Martina Gniadka a křídel Jana Švandrlíka a Filipa Zbránka.

„Já jsem podobnou výpomoc od Petra Bohačíka zažil v Olomoucku a tehdy nám neskutečně pomohl. Je to opravdu zkušený hráč, který ví, jak stavět clony. Tehdy z nás udělal o třicet procent lepší tým. On Opavě pomůže hodně a pro nás je to vykřičník, abychom si na ně dali pozor,“ varuje spoluhráče Palyza, nymburský borec.

Nymburk má nyní na prvním místě tabulky náskok pěti výher na Opavu. Pokud by uspěl i tentokrát, měl by už na dosah zajištění prvního místa pro play off. Opava naposledy vyhrála vzájemný zápas v květnu 2017. Od té doby Nymburk vyhrál dvacet jedna vzájemných soubojů v řadě.

Utkání v Opavě začíná v sobotu v 18 hodin, přímý přenos vysílá TV Com.

Davbid Šváb

Vladimír Malinovský