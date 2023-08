Basketbalisté Nymburka se po roce opět utkají s Bahcesehirem. Turecký celek jim do skupiny přisoudil los FIBA Europe Cupu společně s černohorským Mornarem Bar a nejlepším týmem z kvalifikační skupiny A, ve které se utkají Doner Gröningen, Rabotnicki Skopje, Rapid Bukurešť a ázerbájdžánský Sabah. Boje ve skupinách začínají 18. října, ze skupiny postupují vítězové skupin a šest nejlepších týmů na druhých místech. Nymburk bude všechna domácí utkání hrát ve své hale ve Sportovním centru v Nymburce.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL o bronz Nymburk - Pardubice (93:75) | Foto: Tomáš Laš

Nymburk se s Bahcesehirem utkal v minulé sezoně Ligy mistrů a oba týmy si připsaly po jedné výhře. Nymburk nejprve doma vyhrál po boji 79:76, následně v Turecku bojoval, ale nakonec prohrál 80:88. Bahcesehir pak prošel až do osmifinálové skupiny, v ní však vše prohrál.

Oba celky prošly výraznou obměnou kádru, Bahcesehir však udržel klíčového pivota Jerryho Boutsieleho. Odešli naopak James Gist, Jaka Blažič či střelec Jamar Smith. Turecký tým ale rozhodně neoslabil, spíše naopak, jelikož přišli člen širšího kádru francouzské reprezentace Axel Bouteille, vítěz Ligy mistrů s Karsiyakou Tony Taylor a Tyler Cavanaugh, který má zkušenosti z NBA a Euroligy.

„Bahcesehiru jsme se rozhodně chtěli vyhnout, protože jsme s ním nedávno hráli a navíc bude patřit k favoritům celé soutěže. Zvláště když se zdá, že bude ještě silnější než v minulé sezoně. Ale hráli jsme s ním vyrovnaně, tak není důvod se ho obávat. Skupina to není lehká, ale pokusíme se zabojovat o postup,“ řekl sportovní ředitel Nymburka Ladislav Sokolovský, který souboje s Bahcesehirem absolvoval jako hlavní trenér.

Také s Mornar Barem má Nymburk zkušenost z Ligy mistrů a to ze sezony 2019/20, kdy Nymburk doma vyhrál 91:74 a následně v Černé hoře deklasoval soupeře 98:66. Mornar ještě čeká kvalifikace o Ligu mistrů a pokud by uspěl, ve skupině by ho nahradil jiný z týmů, ale favoritem na postup přes španělské Obradoiro rozhodně není.

Mornar je nevyzpytatelný soupeř, u kterého záleží, jaké cizince sežene. V minulé sezoně se mu podařilo získat Fattyho Russella, který se okamžitě stal hvězdou Adriatické ligy a ještě v průběhu sezony si vysloužil lukrativní přestup do Galatasaraye Istanbul. S jeho odchodem se Mornar propadl na dvanácté místo Adriatické ligy. A v černohorské lize vypadl v semifinále a nenavázal na předchozích šest finálových účasti a dosud jediný titul z roku 2018.

„U Mornaru je těžké teď odhadovat jeho sílu. V minulé sezoně měl hráče, který byl schopný dávat pravidelně čtyřicet bodů a poutal velkou pozornost. Bude tedy záležet, koho přivedou tentokrát,“ řekl Sokolovský.

Kádr Mornaru je zatím neznámou, ale v minulé sezoně za něj například hrál pivot Antonio Vrankovič, který před dvěma roky hrál českou ligu za Pardubice. Na rozehrávce je mladý slovinský reprezentant Gregor Glas, který prošel Partizanem Bělehrad.

Poslední účastník skupiny vzejde z kvalifikačního turnaje, který se uskuteční ve Skopje. Favoritem by měl být nizozemský vicemistr Donar, který ve FIBA Europe Cupu nechyběl od jeho vzniku a čekala by ho už devátá sezona. V roce 2018 byl dokonce v semifinále.