Sehnal se tak vrací do české ligy po roce a půl strávených v Německu. V první sezoně patřil k oporám Braunschweigu s průměry 7,4 bodů, 2 doskoků a 5,9 asistence na utkání za 24 odehraných minut. V asistencích byl osmý nejlepší v celé bundeslize. Jenže v této sezoně zasáhl jen do čtyř zápasů. Naposledy hrál v polovině listopadu. A tak mu Nymburk nabídl možnost vrátit se do české ligy, kde před svým odchodem patřil mezi nejvýraznější české osobnosti s průměry 16,1 bodů, 6 doskoků a 8,7 asistence na zápas v dresu USK.

„Neustále se snažíme posílit české jádro týmu. V létě k tomu nebyly ideální podmínky, proto jsme udělali kroky, které nám daly další možnost teď v zimě. A jsme rádi, že se to vyplatilo a máme nyní možnost přivést zpět ze zahraničí českého reprezentanta, který už má velké zkušenosti, přestože je stále ještě v mladém věku,“ řekl sportovní manažer a trenér Nymburka Ladislav Sokolovský.

Ten už Sehnala trénoval v národním týmu do 20 let a zná ho tak velmi dobře. „Je to kvalitní rozehrávač, který má vůdcovské schopnosti a nebojí se zodpovědnosti. Umí si také sám vypracovat střelu. Navíc se zná s většinou našich hráčů, a proto by neměl být problém, aby v průběhu sezony zapadl do kolektivu,“ dodal Sokolovský.

„Po loňské vydařené sezoně teď moje situace v Německu nebyla dobrá. Po EuroBasketu bylo těžké se dostat do téměř hotového týmu. Do toho přišlo zranění a necítil jsem důvěru od trenéra, tak jsme se rozhodli se rozejít. A do toho přišla nabídka z Nymburka, se kterým jsem v kontaktu už od mých mladých let. A konečně jsem se dohodli a jsem rád, že tu mohu být,“ popisoval Sehnal.

Nymburku chce v této sezoně pomoci k titulu a příští rok si s ním poprvé v kariéře zahrát Ligu mistrů. „Mým snem bylo vždy hrát v zahraničí či evropské poháry. A to doufám, že se mi v příští sezoně splní. Teď je náš společný cíl vyhrát titul, aby se mi ten sen mohl naplnit,“ řekl Sehnal. „Je mi sympatické, že chce Nymburk v první řadě přivádět české hráče, protože v tom byla vždy jeho síla. Pro mě bude snazší se tu adaptovat, protože většinu hráčů tu znám,“ dodal.

Nymburk momentálně hledá ještě náhradu za Gerela Simmonse. „Oslovili jsme jiného českého hráče, ale nedomluvili jsme se. Zřejmě tak budeme muset sáhnout po zahraniční akvizici. Momentálně máme v hledáčku několik hráčů a snažíme se vybrat nejlepší variantu,“ dodal Sokolovský.

DAVID ŠVÁB