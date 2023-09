Basketbalisty Nymburka posílil britský reprezentant Amin Adamu. Pětadvacetiletý rodák z Londýna přichází zatím na měsíční zkoušku. V minulé sezoně hrál rakouskou ligu za Kapfenberg. Pro Nymburk jde o dvanáctého hráče na soupisku.

Amin Adamu | Foto: Basketball Nymburk

„Po delším výběru dvanáctého hráče jsme se rozhodli vyzkoušet Adamua, který má hledané parametry. Je to mladý a hladový hráč s potenciálem na mezinárodní basketbal, dobrý v obraně a atleticky vybavený na nájezdy do koše. Přijal naší výzvu dokázat, že na to má, a my se ho pokusíme zapracovat do našeho systému,“ řekl trenér Francesco Tabellini.

Adamu začínal s basketbalem v Británii, ale studovat odešel do USA. Začal ve Wyomingu, následně přestoupil na univerzitu Montana State, kde se vypracoval v opory týmu Bobcats. V posledním ročníku pomohl týmu vyhrát konferenci Big Sky a postoupit až na závěrečný turnaj NCAA. V prvním kole ale Bobcats nestačili na Texas Tech. Adamu měl průměr 11,4 bodů, 4,7 doskoků a 1,7 asistence na zápas.

I.B třída: Městci derby výsledkově nesedlo, Rožďalovice rozjásal Grospič

Evropskou kariéru začal v Kapfenbergu, kde měl průměry 10,8 bodů, 3,6 doskoků a 2 asistence. Zahrál si i Alpe Adria Cup, kde získal i zkušenost s českým basketbalem, když odehrál dva zápasy proti Kolínu, kterému dal 12 a 13 bodů.

V únoru pak získal první pozvánku do národního týmu Británie. Vysokým porážkám s Belgií a Srbskem sice nezabránil, ale každému ze silných soupeřů dal 14 bodů a patřil tak k nejlepším hráčům Britů v kvalifikaci o MS. Zaujal i třemi získanými míči na zápas. Předtím hrál i za tým do 20 let. Je tak možné, že by si v únoru zahrál za Británii i proti Česku v kvalifikaci o ME.

David Šváb