Posilou nymburských basketbalistů se stal americký rozehrávač Jerrick Harding, který přichází po absolvování univerzity Weber State, kde byl spoluhráčem českého pivota Michala Kozáka. Dvaadvacetiletý rodák z Kansasu by měl především přinést body a kreativitu. Vždyť na univerzitě svými výkony překonal i dosavadního nejslavnějšího absolventa Weber State Damiana Lillarda, současnou hvězdu NBA v dresu Portlandu. V Nymburce podepsal smlouvu na rok s případnou možností prodloužení o další rok.

Oren Amiel, trenér nymburských basketbalistů | Foto: Foto: Tomáš Laš

„Jerrick je velmi talentovaný hráč, který do našeho týmu přinese jiskru v podobě svých unikátních střeleckých schopností. Od prvního kontaktu s ním jsem cítil jeho vášeň a touhu začít profesionální kariéru právě v Nymburce,“ řekl trenér Oren Amiel. „Je to přesně ten typ hráče, který jsme hledali. Je hladový, soutěživý a hlavně se hodí do našeho stylu basketbalu,“ dodal.