Basketbalisté Nymburka mají blízko k postupu do čtvrtfinále FIBA Europe Cupu. Ve čtvrtém utkání v osmifinálové skupině zvítězili 70:64 nad silným španělským týmem Zaragozou a se třemi výhrami vedou skupinu. Nyní je čekají dva venkovní zápasy, kde by k postupu mohly stačit i dvě těsné porážky. Jedna výhra ale již dá jistotu.

Z basketbalového utkání FIBA Europe Cupu Nymburk - Zaragoza (70:64) | Foto: David Šváb

Nymburk v této sezoně předvádění velmi dobré kolektivní výkony s výtečnou obranou. A to platilo i proti Zaragoze. Sice se trápil střelecky, ale sám nepouštěl soupeře do náskoku a držel vyrovnané skóre. Tým nakopla trojka Jakuba Tůmy s klaksonem poločasu, který přinesla těsné vedení.

Do druhé půle pak Nymburk nastoupil velmi aktivně a získal dvouciferné vedení. Postupně se na tom podíleli všichni hráči a každý něčím přispěl. Podobně jako v prvním vzájemném zápase ale Zaragoza v poslední čtvrtině vytáhla obranu, dostala Nymburk pod tlak a dotáhla se na rozdíl dvou bodů.

Nymburk se však poučil a tentokrát zvládl koncovku dobře. Velkou zásluhu na tom měl hrdina sobotní utkání s Ústím Ondřej Sehnal, který nejprve vybojoval faul a proměnil trestné hody. Vzápětí připravil koš pro Sukhmaila Mathona. A postaral se i o pečeť vítězství, když minutu před koncem parádně zblokoval najížděcího soupeře a nahrál do brejku Tyovi Gordonovi, který zvýšil na rozdíl sedmi bodů.

„Jsem velmi nadšený z výhry a spokojený s výkonem, který tým předvedl. Bylo to zasloužené vítězství. Dokázali jsme se popasovat s výškovou převahou soupeře. Chtěli jsme tomu čelit tím, že do každého míče půjdeme na maximum. A to tam bylo,” těšilo Francesca Tabelliniho, trenéra Nymburka. „Moc chceme postoupit, je to náš cíl a teď se k němu blížíme. Musíme si ale dát pozor, být nadále ostražití a udržet si naší herní tvář a nemyslet si, že už je hotovo. protože není. Čekají nás dva venkovní zápasy, které budou opět velmi těžké. Těší mě také, že tým ukázal, že se učí ze svých chyb a nedovolil to samé, jako se nám stalo v Zaragoze. Snažíme se každý den zlepšovat a to se daří. Musíme v tom pokračovat, abychom mohli dosáhnout našich snů,” pokračoval Tabellini.

„Pocity jsou skvělé. Chtěli jsme vyhrát všechny tři domácí zápasy a to se povedlo. Takže jsme moc spokojení,“ radoval se nymburský basketbalista Jakub Tůma. „Poslední zápasy jsem se zdálky trápil, takže jsem rád, že jsem týmu pomohl trojkami. A těší mě, že jsem dostal i více minut. Ukázalo se, že jsme zase odolnější a silnější. Opět jsme si vypracovali náskok, ale tentokráte jsme si ho nenechali ukrást, i když se soupeř opět dotahoval. Udržet první místo ve skupině je teď náš cíl a budeme se o to prát.“ řekl odhodlaně Tůma.

„Myslím, že to byl super zážitek pro všechny. Přišlo hodně lidí, byla super atmosféra, ale hlavně jsme dokázali to, co jsme chtěli, a to je vyhrát všechny domácí zápasy. Je to hezký pocit,“ usmíval se kapitán Nymburka Martin Kříž. „Teď ale nesmíme nic podcenit. Ještě není konec. Musíme jít dál zápas po zápasu. Samozřejmě momentální euforie určitá probíhá, ale myslím si, že bychom měli rychle spadnout na zem, protože v neděli nás čeká pohárový zápas v Opavě a tam určitě nechceme dopustit nějaký výpadek,“ uvedl kapitán.

Nymburk - Zaragoza 70:64 (16:17, 18:16, 19:10, 17:21)

Nejvíce bodů: Gordon 13, Sehnal 10, Bohačík 9, Rylich 8, Tůma 7, Kříž a Mathon po 6, Bell a Kovář po 4, Collins 3 - Bell-Haynes 15, Sulejmanovič 14, Mensia 8, Cuevas 8. Fauly: 20:21. TH: 25/18 - 17/13. Trojky: 6:7. Doskoky: 45:42. Ztráty: 13:12. Zisky: 3:6. Asistence: 15:13.