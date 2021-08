„Na přípravu se moc těším, protože po dlouhé době jsem tu od prvního dne. Už si ani nepamatuji, kdy jsem byl na startu přípravy, protože jinak se kvůli národnímu týmu připojujeme až v průběhu. A teď to vyšlo tak dobře, že jsem od začátku, když je zrovna nový trenér,“ řekl kapitán Vojtěch Hruban.

Týmu se ujal dosavadní asistent Aleksander Sekulič, který na úvodní trénink dorazil rovnou z letiště po návratu z olympijských her v Tokiu, kde dovedl Slovinsko ke skvělému čtvrtému místu. „Slovinci hráli opravdu hezky, takže věřím, že Saša bude chtít hrát něco podobného i s námi. Jen se ještě musíme domluvit, kdo z nás mu bude dělat toho Luku Dončiče,“ dodal s úsměvem Hruban s odkazem na největší hvězdu slovinského basketbalu, která patří i mezi největší hvězdy na světě.

Sekulič na prvním tréninku přivítal šestnáct hráčů včetně čtyř zahraničních posil - Gorjoka Gaka, Demetreho Riverse, Sterlinga Gibbse a Jerricka Hardinga, který se vrátil do Nymburka jako jediný z cizinců z minulé sezony.

„Je to rozhodně jiné vracet se do známého prostředí, než přijít jako nováček. Už tu všechny znám, vím, co tu čekat. Minulou sezonu jsme měli úspěšnou a já se vrátil s cílem být ještě úspěšnější. Na sezonu se hrozně těším,“ řekl Harding.

Novou tváří je také František Váňa, který přestoupil z Olomoucka. Ten už společně s dalšími mladými hráči Jakubem Tůmou, Lubošem Kovářem, Františkem Rylichem, Filipem Kábrtem a Martinem Studnickým začal trénovat v sobotu pod vedením nového asistenta Jurici Žužy. Váňa si však přivodil svalové zranění a v úvodu přípravy se tak bude muset šetřit.

K týmu se připojil také hráč nymburské akademie Dávid Novák, který v létě úspěšně reprezentoval Slovensko v mládežnických kategoriích a nyní bude moci svou formu ukázat i v A týmu. V osmnácti letech tak bude po sedmnáctiletém Studnickém druhým nejmladším hráčem v přípravě. Na druhé straně Petr Benda se v devětatřiceti letech bude připravovat na svou patnáctou sezonu v Nymburce.

Do tréninku s Nymburkem naskočil i odchovanec Miroslav Štafl, pro něhož je to dobrá příležitost se připravit na třetí sezonu na americké univerzitě Harford.

Zatím jen lehce trénují s týmem po nedávných operacích Studnický, Kříž a Hruban. U Kříže je po operaci kolene předpoklad, že by do hry mohl být připraven v říjnu, to Hruban po operaci achillovky by měl být brzy připraven. „Během pár dní bych měl začít běhat a do konce měsíce bych se měl zapojit už na sto procent. Ještě nemohu dělat všechno, ale noha vypadá dobře. Je to zahojené, spíše jde o to, abych to nepřetížil hned na začátku,“ popsal Hruban.

V přípravě čeká na hráče hned sedm přátelských zápasů. Poprvé se nově složený tým představí 21. srpna doma proti polskému celku Slask Vratislav. Následně ho čeká dvojutkání se svým tradičním rivalem v Lize mistrů Bambergem, přičemž německý celek přiveze i Omara Prewitta, který v minulé sezoně působil právě v Nymburce. První zápas se uskuteční 27. srpna v nové sportovní hale v Poděbradech, o den později se oba celky střetnou v Nymburce. Poté tým vyrazí 4. září do německého Chemnitzu a 7. září odcestuje na soustředění do Slovinska, kde se dvakrát utká s místním celkem Krka Novo Mesto. Přípravu zakončí 15. září domácím zápasem s USK Praha. Sezonu pak odstartuje 18. září ligovým zápasem na hřišti Kolína. Do Ligy mistrů Nymburk vstoupí 6. října na půdě Galatasaraye Istanbul.

Soupiska Nymburka na startu přípravy pro sezonu 2021/22

1 Demetre Rivers

3 František Váňa

4 Petr Benda

6 Filip Kábrt

8 Sterling Gibbs

10 Jerrick Harding

12 Gorjok Gak

21 Luboš Kovář

23 Lukáš Palyza

31 Martin Kříž

74 František Rylich

77 Vojtěch Hruban

98 Jakub Tůma

Dávid Novák

Martin Studnický

Miroslav Štafl

David Šváb