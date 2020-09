Nymburk už dvakrát byl ve čtvrtfinále Evropského poháru ULEB. V sezoně 2009/10 nestačil těsně na Bilbao o dva roky později prohrál s Petrohradem. Tehdy mu pokaždé utekl postup na závěrečný turnaj Final Four a od té doby na podobnou šanci čekal. Dočkal se až letos. Už v základní skupině Ligy mistrů předváděl skvělé výkony a stal se dokonce nejlepším týmem ze všech skupin. V březnovém osmifinále pak vyřadil Bandirmu. Jenže hned poté se soutěž přerušila kvůli pandemii koronaviru a dohrávat se bude až tento týden. Z původně plánovaného Final Four se stal turnaj pro osm nejlepších celků a Nymburk si tak vůbec poprvé zahraje závěrečný turnaj.

Otázkou je, jaké má Nymburk proti klubům s výrazně vyššími rozpočty šance. Po více než půlroční pauze od posledního utkání Ligy mistrů se totiž kádry všech účastníků hodně obměnily a těžko se tak odhadují skutečné síly jednotlivých celků. A to včetně Nymburka, který obměnil polovinu týmu. Odešli Pavel Pumprla, Jaromír Bohačík, Martin Peterka, Deishuan Booker, Roko Rogič, Michael Dixon a pivot Zach Hankins, který patřil mezi nejlepší podkošové hráče v soutěži.

Trenér Oren Amiel však poskládal nový tým, který by rovněž měl být konkurenceschopný, když přivedl hráče, kteří mají s Ligou mistrů zkušenosti. Slovinského rozehrávače Luku Rupnika a Američany Omara Prewitta se Stephenem Zimmermanem. Zajímavou akvizicí je pak americký střelec Jerrick Harding. Tým doplnil i mladý český reprezentant Luboš Kovář.

Také Atény ale prošly výraznou obměnou, když odešli Kendrick Ray, Mario Chalmers, Jerai Grant a na jejich místa přišly hvězdná jména Matt Lojeski, Yanick Moreira či především Tyrese Rice. Bývalý šampion Evropské ligy a Eurocupu už plánoval konec kariéry, ale ještě ucítil šanci získat trofej pro vítěze Ligu mistrů, která mu zatím ve sbírce trofejí chybí.

Na soupisce AEK, která je s průměrným věkem přes třicet let nejstarší z celého turnaje, tak doplnil další velká jména Marcuse Slaughtera, Nikose Zisise, Jonase Mačiulise a především Keitha Langforda, který patří mezi nejlepší střelce, kteří kdy běhali po evropských palubovkách. Právě jeho souboj s kapitánem Nymburka Vojtěchem Hrubanem, jakožto nejlepším střelcem v historii Ligy mistrů, bude patřit k hlavním tahákům Final 8.

Final 8 se koná v aténské hale OAKA, která patří mezi největší basketbalové haly na světě. Jenže kvůli hygienickým opatřením se musí hrát bez diváků za podobných podmínek, jako se nyní dohrává zámořská NBA. Týmy rovněž budou žít v uzavřené bublině, kterou nikdo nesmí opustit, aby neriskoval nákazu.

Utkání mezi Nymburkem a AEK začíná ve čtvrtek v 17:30. Už o den dříve dojde na první dva čtvrtfinálové zápasy mezi Hapoelem Jeruzalém a Burgosem a Ankarou a Dijonem. Program pak zakončí čtvrteční večerní španělské derby mezi Zaragozou a Tenerife.

Pokud Nymburk vyhraje, v semifinále se utká právě s jedním ze španělských celků. Vyzve tak buď Zaragozu, nebo Tenerife, se kterým se utkal už v základní skupině a na jehož hřišti dokázal senzačně zvítězil. Pokud však s AEK prohraje, turnaj pro něj končí.

„Nikdy netipuji proti svému týmu. Samozřejmě jsou tam týmy s mnohem více penězi, větší historií a zkušeností, které mohou být považovány za favority, ale já chci být jako můj mentor Neno Ginzburg, kouč české reprezentace, a dokázat něco nečekaného. Oba týmy mají nové sestavy a jsou v úplně jiné situaci, než kdyby se hrálo na jaře. Teď bylo pár utkání, ve kterých jsme si je mohli prohlédnout, ale teprve náš vzájemný zápas ukáže pravou sílu obou kádrů. Pro nás je hlavní, abychom zápas odehráli tak, že budeme vědět, že jsme tam nechali všechno. Když to nebude stačit a soupeř bude zkrátka lepší, tak s tím dokážeme žít. Horší by bylo, kdybychom pak ze zápasu odcházeli s tím, že jsme měli na to předvést více,“ uvedl před startem závěrečného turnaje nymburský trenér Oren Amiel.

„Je zvláštní začít sezonu jedním z nejdůležitějších zápasů v historii klubu, ale hlavní je, že máme možnost dohrát tu minulou sezonu. Zasloužíme si to místo tam, nejsme tam náhodou,“ přidal Vojtěch Hruban, kapitán Nymburka.

Jeho slova podtrhl i zkušený Petr Benda. „Chceme ukázat to nejlepší, co dokážeme, a vyhrát. Už jsme několikrát ukázali, že jsme schopni porážet kohokoli, pokud necháme na hřišti všechno. Musíme hrát tak, jako by to byl poslední zápas v našem životě. Chceme dosáhnout nejlepšího výsledku v historii klubu.“

Program Final 8:

Středa 30. 9.

17:30 Hapoel Jeruzalém - Burgos, 20:30 Türk Telekom - Burgos.

Čtvrtek 1. 10.

17:30 ERA Basketball Nymburk - AEK Atény, 20:30 Tenerife - Zaragoza.

Pátek 2. 10.

semifinále

Sobota 3. 10.

volný den

Neděle 4. 10.

17:30 zápas o třetí místo, 20:30 finále

David Šváb