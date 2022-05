„Poslední utkání s Ústím v březnu jsme podali opravdu dobrý výkon. Ale na to nelze spoléhat. Každý zápas je jiný. Je to semifinále, takže to bude jiné než v dlouhodobé části. Asi to bude trochu tvrdší a Ústí nám nenechá nic zadarmo. Musíme hrát podobně, jako poslední dva zápasy v Děčíně,“ řekl nymburský rozehrávač Jakub Tůma.

Aktuálně drží Nymburk šňůru 27 ligových výher v řadě. Na svém hřišti neprohrál ligové utkání dokonce od roku 2010 už 235 zápasů v řadě. A rozhodně na tom nebude chtít nic měnit.

„Jsem natěšený na semifinálovou bitvu, bude to zajímavý a atraktivní souboj a my uděláme vše pro to, abychom co nejrychleji postoupili do finále a nedovolili drama,“ řekl nejužitečnější hráč sezony Jerrick Harding.

Ústí se opírá zejména o Američana Lamba Autreyho. Ten je s průměry 16,9 bodů, 7 doskoků a 5,7 asistence třetím nejužitečnějším hráčem soutěže. Další Američan Spencer Svejcar přidává 15,3 bodů. Pod košem jsou pak Ladislav Pecka a Delvon Johnson. Mezi nejlepší střelce patří i nedávná posila Delano Spencer, který má průměr 12 bodů na zápas.

„Lamb Autrey byl jeden z hlavních kandidátů na MVP, je to hráč, který když hraje dobře, tak Ústí vyhrává, takže určitě bude hlavním cílem naší obrany. Oba týmy mají hráče, které předvádějí ty nejatraktivnější akce včetně smečů po nahozeních, takže určitě půjde o hezký basketbal, který stojí za to vidět. Teď se v lize návštěvy zvyšují, je vidět, že play off fanoušky baví, takže věřím, že i k nám do sportovního centra si najde cestu ještě více fanoušků než obvykle. Kdy jindy jít na basketbal, než právě teď na play off,“ pozval fanoušky do hlediště kapitán Vojtěch Hruban.

Tomu chybí 12 bodů k pokoření hranice 5500 nastřílených bodů. Jakub Tůma je zase dva body od jubilejního 1000. bodu v KNBL.

Nymburk podobně jako v předchozích zápasech ponechal speciální akci, kdy děti do 12 let mají vstup na zápasy zdarma plus další vstupenku zdarma pro svůj dospělý doprovod.

První dva zápasy v Nymburce začínají ve středu a ve čtvrtek od 18 hodin, přímý přenos vysílá TVCom. Zápasy v Ústí se 8. a 9. května hrají také od 18 hodin, od 19 a od 19:30 hodin pak budou zpožděné přímé přenosy na ČT Sport.

David Šváb