Basketbalisté Nymburka vstoupí ve středu do semifinále Kooperativa NBL proti Opavě. Vyzvou tak svého tradičního rivala, se kterým se utkali i v posledních dvou finále. Půjde o souboj majitelů posledních dvaceti titulů. Série na čtyři vítězství začíná v nymburském Sportovním centru v 18 hodin, hned ve čtvrtek je pak na programu druhý zápas. Nymburk usiluje o postup do dvacátého finále v řadě, když semifinálovou sérii naposledy prohrál v roce 2002.

Z basketbalového utkání nadstavby Kooperativa NBL Nymburk - Opava (99:77) | Foto: Tomáš Laš

Souboje mezi Opavou a Nymburkem vždy patří k ozdobám české ligy. Jde o dva nejúspěšnější české týmy, které mají dohromady třicet jedna ligových medailí. Zatímco v minulé sezoně uspěla Opava hned ve třech z devíti vzájemných soubojů včetně finále Českého poháru, v tomto ročníku je jedním ze tří týmů, které Nymburk ještě neporazily spolu s Olomouckem a Královskými sokoly.

„Jestli je pro mě série s Opavou, kde jsem jako hráč působil, v něčem jiná, tak hlavně v tom, že její hráče mnohem více znám a mohu předat hráčům mnohem více informací. Těším se na sérii proti Petrovi Czudkovi, který byl můj dlouholetý spoluhráč, pak můj trenér a spolutrenér. Ale rozhodně se nebudeme nijak hecovat. Oba týmy chtějí vyhrát a soustředíme se jen sami na sebe. Jelikož já jsem nováček trenér, tak mám asi více výhodu já, jelikož jsem pod Petrem hrál a znám jeho myšlení. Ale to neznamená, že Petr nevytáhne zas něco překvapivého, což on umí,“ uvedl Ladislav Sokolovský, trenér Nymburka). „My sice v sezoně čtyřikrát nad Opavou vyhráli, ale na to nelze koukat. Myslím si, že ta série bude vyrovnaná. Jen bych byl rád, kdyby série zůstala jen na hřišti a nebyly tam nějaká extempore okolo. V Opavě si řekli, že v play off mohou zachránit sezonu a dali do toho všechno. Je to zkušené mužstvo, jsou spolu dlouho, a když k tomu přidali nasazení jako v úvodu prvních dvou zápasů v Brně, tak z toho byly dvě těsné výhry, které jim strašně pomohly. Na to si musíme dát pozor,“ varuje svěřence kouč Nymburka.

V úvodu sezony vyhrál Nymburk v Opavě 69:61, poté doma zvítězil 91:82, v Opavě v únoru triumfoval 91:77 a před měsícem doma vyhrál 99:77, když trefil hned devatenáct trojek.

Opava postoupila do semifinále z předkola, když nejprve vyřadila Slavii 2:1 na zápasy a poté ve čtvrtfinále 4:2 Brno, které bylo po nadstavbě na druhém místě. Nymburk ze čtvrtfinále postoupil přes USK 4:2 na zápasy.

„Očekávám tvrdou hru z obou stran. Celá série bude hodně vyhrocená, jde o postup do finále. Oba týmy do toho dají sto procent,“ je si vědom nymburský basketbalista Luboš Kovář. „Opava si po postupu přes Brno hodně věří. Čekal jsem, že to bude na sedm zápasů, nakonec to Opava zvládla v šesti, za což jim patří respekt. Ukázali, že i když v sezoně byli sedmí, tak stále patří k tomu top v lize. Klíčové budou první zápasy série a pak třetí zápas na hřišti Opavy. Když tyhle zápasy zvládneme, tak to povede k postupu,“ přidal Kovář.