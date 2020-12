Nymburk před přestávkou deklasoval Hradec Králové o padesát bodů a na tento výkon se pokusí navázat a potvrdit tak svou padesát šest zápasů trvající neporazitelnost v soutěžních zápasech s Ústím. Sluneta nad Nymburkem naposledy uspěla v roce 2001. Nymburk navíc doma v lize neprohrál už 189 zápasů v řadě od května 2010.

Zápasy Ústí však v této sezoně přinášejí velká dramata. Naposledy v pátek Sluneta zvítězila v Kolíně po vyrovnané koncovce 90:86. Předtím o dva body porazila Svitavy, o bod prohrála v Děčíně, o bod vyhrála nad Hradcem Králové, o tři body nad Pardubicemi a o dva body podlehla Opavě a o čtyři USK. Většina duelů Severočechů je tak velmi vyrovnaná a rozhoduje se až v koncovce.

Klíčovými postavami Ústí jsou Američané Spencer Svejcar a Lamb Autrey. Svejcar dává v průměru sedmnáct bodů na zápas s úspěšností trojek čtyřicet procent. Autrey má průměry 14,3 bodů, 7,4 doskoků a 3,7 asistence. Je tak pátým nejužitečnějším hráčem soutěže. Dobrou formu chytil i Dalibor Fait, jemuž výkony vynesly i premiérovou pozvánku na sraz reprezentace.

Nymburk jde do zápasu bez zraněných Petra Šafarčíka a Jerricka Hardinga. Poprvé by ale měl nastoupit Lukáš Palyza, který přestoupil z Olomoucka a znovu tak oblékne dres, v němž hrál naposledy před šesti a půl roky.

„Docela se na další zápas těším, protože jsem po dlouhé době vynechal reprezentační akci a už jsou to skoro dva týdny od posledního zápasu. Bylo hodně těžké koukat na kluky v reprezentaci jen v televizi, ale situace si to žádala,“ uvedl před zápasem nymburský zkušený borec Vojtěch Hruban. „Podobné to ale bude pro nás pro všechny, protože reprezentační pauza vždy znamenala, že odjelo třeba šest hráčů, vrátili se unavení a následné zápasy podle toho většinou vypadaly. Teď se vrátí unavení asi jen Martin Kříž a Retin Obasohan, takže bychom měli mít dost energie a vletět na ně. Ústí má výsledky hodně nahoru - dolů, hodně se jejich zápasy rozhodují v koncovkách, ale je to tým, který hraje dlouho spolu, mají dost talentu a když mají svůj den, mohou být hodně nebezpeční. Musíme si na ně dát pozor, ale bude to hlavně o nás, jak my k tomu zápasu přistoupíme,“ řekl Hruban.