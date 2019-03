Pardubicím se v poslední době příliš nedaří, když prohrály sedm z posledních devíti soutěžních utkání. V tabulce tak klesly na páté místo a před šestým Děčínem jsou jen díky skóre. Projevuje se absence zraněných amerických rozehrávačů Richarda Williamse a Donovana Jacksona. Beksa na to zareagovala příchodem jiného Američana Evana Singletaryho.

To Nymburk je v dobré pohodě, drží si neporazitelnost a naposledy deklasoval třetí Ústí na jeho hřišti 96:60. Před blížícím se play off tak ukazuje formu, kterou chce potvrdit i proti Pardubicím. Ty v Nymburce naposledy vyhrály v květnu 2010 a podobné překvapení nehodlá patnáctinásobný mistr dopustit.

“Možná nemají Pardubice takovou formu, jako když nás loni porazily, ale nesmíme nic podcenit. Bude to hlavně o nás, jak k tomu přistoupíme. Hrajeme doma, a když budeme hrát dobře, měli bychom to v pohodě zvládnout. Pardubicím se teď tolik nedaří a my budeme chtít, aby to pokračovalo, aby nás nějak nepřekvapily. Musíme začít dobře od začátku a nedat jim čichnout,” řekl nymburský pivot Martin Peterka.

“Pardubice jsou vždy těžký soupeř, i když teď mají nějaké problémy a zranění a ovlivňuje to jejich hru. Ale čekám, že se budou zápas od zápasu zlepšovat. Možná nám připravily naší poslední porážku, ale od té doby se oba týmy hodně změnily a také jsme už dvakrát my jasně vyhráli, takže nemyslím si, že by to hrálo nějakou roli. Je to prostě další zápas,” přidal asistent trenéra Aleksander Sekulič.

Zatím není jisté, zda do utkání zasáhne Eugene Lawrence, který se potýká s poraněným stehenním svalem. “Uvidíme, jak na tom bude Geno Lawrence před utkáním a podle toho se rozhodneme o jeho nasazení,” dodal Sekulič.

Utkání v nymburském Sportovním centru startuje v neděli 10. března v 17:00.