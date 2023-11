Basketbalisté Nymburka postoupili mezi šestnáct nejlepších týmů FIBA Europe Cupu. Postup završili výhrou na hřišti Sabahu 97:89 a s pěti výhrami skončili těsně druzí v základní skupině D za Bahcesehirem, který měl lepší vzájemné zápasy. Nymburk tak postoupil jako nejlepší tým z druhých míst a pravděpodobně se tak představí v osmifinálové skupině M společně se Zaragozou a tureckou Manisou a zřejmě rumunskou Oradeou jako čtvrtým nejlepším týmem z druhých míst. Složení skupin bude oficiálně oznámeno později. První zápas odehraje Nymburk už za dva týdny 6. prosince. Zatím není jasné, zda doma či venku.

Z basketbalového utkání FIBA Europe Cupu Nymburk - Bahcesehir College (91:96 po prodl.) | Foto: Tomáš Laš

Nymburku by k postupu zřejmě stačila i mírná porážka, ale nechtěl nechat nic náhodě a v Ázerbájdžánu potvrdil svou dobrou formu. Jenže Sabah byl výrazně lepším soupeřem, než při jasné porážce v Nymburce. Po výměně trenéra předváděl velmi kvalitní basketbal a byl více připraven na agresivní hru Nymburka. Dokonce chvílemi vypadal agresivnější. Navíc domácí trefovali i těžké střely přes obránce a od začátku se tak hrála velmi vyrovnaná a napínavá bitva.

Nymburk zpočátku držel hlavně Jaromír Bohačík, který trefil tři střely z dálky, Sabahu se ale rozstříleli rozehrávači Holton s Cambridgem a hodně aktivní byla i největší hvězda domácích Davenport. Sabah tak šel několikrát do vedení. V závěru poločasu se ale zdálo, že se Nymburk přece jen chytl a po šňůře 11:0 šel do vedení 45:39. Jenže domácí měli odpověď ve šňůře 8:0 a v poločase bylo srovnáno.

Sabah hrál velmi sebevědomě a podporován 500 fanoušky se dokonce dostal do devítibodového vedení. Nymburk ale nezpanikařil a zejména díky třem trojkám kapitána Martina Kříže se dostal zpět do hry. Důležitou roli v dohánění soupeře sehrál i Luboš Kovář.

Rozhodovalo se až v koncovce, ve které Nymburk ukázal svou silnou obranu a pomohl si několika zisky. Po jednom z nich byl navíc Spencer Svejcar úmyslně faulován. A důležitou roli sehrál i Ondřej Sehnal, který trefil rozhodující trojku minutu před koncem na 94:89 a následně chytře vybojoval na soupeři faul.

Nejužitečnějším hráčem Mymburka byl Sukhmail Mathon se 17 body a 10 doskoky, kdy 11 bodů dal z trestných hodů. Jaromír Bohačík přidal 15 bodů a dalších pět hráčů mělo dvouciferný počet bodů.

„Před startem skupiny bychom pět výher a postup brali všemi deseti, ale teď nás zpětně trochu mrzí ta domácí prohra s Bahcesehirem, protože jsme to měli ve svých rukách. Ale i tak je to skvělý výsledek a teď nás čekají další zápasy proti skvělým soupeřům. Všichni jsme v tohle doufali. odehráli jsme šest výborných zápasů, jen v tom musíme dál pokračovat,” uvedl Ondřej Sehnal, hráč Nymburka. „Ve své kariéře jsem ještě proti žádnému španělskému týmu nehrál a teď to vypadá na Zaragozu, tak se na to těším,“ podotkl Sehnal.

„Postup s pěti výhrami bychom brali už před startem skupiny. Asi nikdo nečekal, že ten průběh skupiny bude takový. Bylo to až nad naše očekávání a jsme velmi šťastní. Rozhodčí to nastavili tak, že každý kontakt je faul, a my se tím nechali rozhodit, hodně jsme s nimi mluvili. Do toho se soupeř chytil a padaly mu i těžké střely. Občas to byly i střely, které bych nečekal, že si někdo vezme. My to ale dokázali převrátit na naší stranu. Těší nás, že se povedlo zabrat v čistě české sestavě a že jsem pomohli klukům, kteří nás jinak často ve skupině táhli. A mě těší, že jsem k tomu také přispěl,” byl spokojený nymburský basketbalista Luboš Kovář.

„Šli jsme na to zápas od zápasu a drželi jsem konzistentní formu. Nakonec jsme prohráli jediný zápas a to ještě v prodloužení. Ale vše také mohlo být úplně jinak. Kdybychom první zápas na Bahcesehiru místo výhry o jeden bod prohráli, tak bychom byli pod tlakem a třeba to na postup stačit nemuselo. Ale takhle jsme měli do těch posledních dvou zápasů venku dobrou výchozí pozici a klid. A je z toho postup,” radoval se kapitán Nymburka Martin Kříž. „Teď se uvidí, koho dostaneme. Já sám si soupeře nikdy nevybírám. Je to hlavně o tom, abychom pokračovali v tom přístupu, který jsme dosud ukazovali a dál na sobě pracovali, abychom měli šanci postoupit ještě dál,“ dodal Kříž.

Sabah Baku - Nymburk 89:97 (26:31, 23:18, 25:23, 15:25)

Nejvíce bodů: Davenport 23, Holton 19, Cambridge 16 - Mathon 17 bodů a 10 doskoků, Bohačík 15, Gordon, Bell a Kovář po 11, Kříž a Sehnal po 10, Svejcar 8, Rylich a Tůma po 2. Fauly: 30:29. TH: 31/25 - 41/31. Trojky: 10:10. Doskoky: 38:43. Ztráty: 19:11. Zisky: 4:11. Asistence: 15:12.

David Šváb