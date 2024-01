Basketbalisté Nymburka zvítězili v 19. kole Kooperativa NBL doma nad Opavou 93:72 a posunuli se před ní na první místo v tabulce. Oba celky mají nyní shodnou bilanci, Nymburk má ale lepší vzájemné zápasy i celkové skóre. Pokud tedy ve zbylých třech kolech uhraje stejně výher jako Opava, stane se po dvou letech vítězem základní části.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Nymburk - Opava 93:72 | Foto: David Šváb

Nymburk předvedl velmi dobrý týmový výkon podpořený dobrými individuálními výkony. Ty Gordon byl s 21 body nejlepším střelcem zápasu, Spencer Svejcar přidal 19 bodů a Sukhmail Mathon zapsal double double za 11 bodů a 16 doskoků. V doskocích šlo o třetí nejlepší výkon sezony. Nymburk celkově přeskákal Opavu 52:32, přestože Opava patří na doskoku k nejlepším týmům v lize.

Opava přitom začala dobře a po šňůře 8:0 se ujala vedení. Nymburk však rychle kontroval a v první čtvrtině se celkově hrálo hodně ofenzivně. Na straně Nymburka se o to zasloužil hlavně Gordon, který dal za prvních osm minut 11 bodů. Ve druhé části pak převzal otěže nejprve František Rylich a po něm Spencer Svejcar, který měl velkou zásluhu na tom, že Nymburk získal šňůrou 11:0 vedení o 14 bodů. Jakub Slavík však ještě udržel Opavu ve hře.

Ve druhé půli ale Nymburk ještě zlepšil obranu a dovolil Opavě už dohromady jen 28 bodů, tedy o 18 bodů méně, než je běžný průměr Opavy ve druhých poločasech. K tomu se domácí začali více prosazovat pod košem, kde dobrou práci odváděli Mathon s Martinem Křížem. Mathon se osmi útočnými doskoky postaral o druhý nejlepší výkon této sezony.

Od stavu 59:55 se Nymburk nadechl k náporu a šňůrou 14:2 zápas rozhodl. Následně náskok navyšoval až na 23 bodů.

„Hodně jsme chtěli před našimi fanoušky uspět. Dobře jsme se připravili, a i když jsme postrádali dva hráče základní sestavy, tak je další hráči zastoupili a odvedli jsme dobrou práci,“ pochvaloval si po zápase Ty Gordon, hráč Nymburka. „Každý něčím přispěl a všichni zahráli dobře. Povedlo se vyhrát nad dobrým týmem a přeskočit ho v tabulce na první místo. Každý chce být první, takže i když to teď nic nerozhoduje, tak být první je důležité. Já říkám, že když ti neteče krev, pot a slzy, tak si nehrál pořádně. Svědčí to o intenzitě zápasu. Každý chtěl hrát na maximum,“ podotkl Gordon.

„Hráli jsme s opravdu velkou energií celý zápas. Opava má dobrý tým a nedala nám to zadarmo. Ale můžeme být spokojeni s tím, co jsme předvedli. Chyběli nám dva důležití hráči a my ostatní je museli zastoupit. Chtěl jsem týmu pomoci ještě více než obvykle. Ale stejně to měli i ostatní a byl to dobrý týmový výkon. Přesně tohle potřebujeme. Už jsme to v této sezoně několikrát předvedli, že když takto zahrajeme jako tým, tak jsou z toho velmi dobré výsledky. Pak jsme opravdu těžko k poražení. Být první v tabulce je vždy důležité. Jako soutěživý člověk chci být vždy první,“ podpořil spoluhráče nymburský basketbalista Spencer Svejcar.

„Jsem rád, že jsme vyhráli i docela větším rozdílem. Musím kriticky říct, že byly úseky, kdy to nebyla hra, kterou bychom se chtěli prezentovat. Na začátku to bylo vidět nejvíce. Pak jsme trochu přitvrdili, více jsme si půjčovali míč a vytvářeli volné střely. Hodně nám pomohlo, že jsme zrychlili hru. Stále si myslím, že to nebyl náš nejlepší zápas. Utkání jsme vyhráli, dostali jsme se na první místo. Nechci říkat, že to není důležité, ale podstatnější je, abychom pokračovali v tom, co chceme a vyladili chyby, abychom se ve druhé fázi neustále zlepšovali,“ hodnotil utkání kapitán nymburského celku Martin Kříž.

„Tentokrát to bylo daleko k tomu, abychom vyhráli. Nymburk nastoupil s velkou energií, i když mu chyběli stěžejní hráči. Hrál v nižší sestavě, hrál velmi rychle a my jsme těžko reagovali. Vstup do zápasu byl z naší strany dobrý. Na konci druhé čtvrtiny jsme měli hluchou pasáž a to nás stálo osm bodů před odchodem do kabiny. Domácí se uklidnili a pokračovali v agresivitě. My jsme se s tím opět nedokázali srovnat. I když jsme měli výškovou převahu, špatně jsme se prosazovali zpod koše a soupeř měl devatenáct útočných doskoků. Domácí zaslouženě vyhráli, dokázali, že i v pohárech mají svou kvalitu,“ vyprávěl hostující trenér Petr Czudek. „Pro nás je to hozená rukavice. Pokud chceme uspět, musíme podat daleko lepší výkon. Nymburk díky menší sestavě byl velice rychle na druhé straně hřiště. Zápas byl hodně kontaktní. Bylo v něm mnoho faulů odpískaných i možná neodpískaných a my na to neuměli zareagovat. Občas chyběl klid z naší strany, abychom doručili míč tam, kam bychom chtěli,“ přidal Czudek.

„Zápas byl hodně intenzivní, agresivní, zápas podobný těm z Champions League a tam se nám taky nedařilo. Musíme si navyknout na toto tempo a postupem sezony se s tím lépe popasovat,“ uvědomoval si Šimon Puršl, hráč Opavy. „Šanci na vítězství v Nymburce jsme určitě měli. Bohužel na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny, kdy jsme se začali přibližovat a vypadalo to, že jsme se dostali do zápasu, nevyužili jsme toho. Z tohoto zápasu se hlavně musíme poučit,“ dodal Puršl.

Nymburk - Opava 93:72 (32:25, 20:19, 19:13, 22:15)

Nejvíce bodů: Gordon 21, Svejcar 19, Rylich 13, Mathon 11, Collins a Kříž po 10, Sehnal 5, Kovář a Tůma po 2 - Puršl 11, Pecháček a Slavík po 10. Fauly: 24:26. TH: 30/22 - 19/10. Trojky: 9:6. Doskoky: 52:32. Ztráty: 14:12. Zisky: 6:6. Asistence: 22:14.

David Šváb