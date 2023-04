Basketbalisté Nymburka na čtvrtý pokus v sezoně zvítězili nad Kolínem a po přesvědčivé výhře 101:82 mají kolo před koncem nadstavby Kooperativa NBL jisté první místo pro nasazování do play off. Nejvýše nasazeným týmem pro vyřazovací boje budou už podvacáté za sebou. Nymburk vedl po celé utkání, když rozhodující náskok získal ve druhé čtvrtině. Nejlepším hráčem zápasu byl Eric Lockett, který zaznamenal 18 bodů a 10 doskoků.

Z basketbalového utkání nadstavby NBL Nymburk - Kolín (101:82) | Foto: Tomáš Laš

Nymburk po delší době vstoupil do zápasu velmi dobře a dvanáctibodovou šňůrou získal rychlé vedení 18:5. Pomohl k tomu i Jimmy Boeheim, který měl v hledišti svého otce Jima, možná nejslavnější basketbalovou osobnost, která kdy v nymburské hale byla. Jde totiž o trenéra, který patří do síně slávy a který působil i u americké reprezentace a trénoval ty největší hvězdy. Také ho v úvodu zápasu přivítala potleskem slušně zaplněná hala.

Na úvodní nápor Nymburka ještě dokázal Kolín zareagovat a pod taktovkou Ondřeje Šišky snížil na rozdíl jediného bodu. Domácí ale opět zabrali a šňůrou 16:2 zápas rozhodli. Od té doby si neustále hlídali dvouciferné vedení a měli zápas pod kontrolou.

A to poté, co se ve druhé půli zápas rozkouskoval častými fauly a tvrdší hrou a už se nehrálo v takovém tempu.

„Hráli jsme už i lepší zápasy, ale bylo to velice slušné. Byly tam ještě nějaké chybičky a mohli jsme dostat méně bodů, i více dát, ale jsem spokojený. Hráli jsme rychle, vytěžili jsme z toho nějaké body, ale dobrá byla i hra pět na pět. Máme dobré střelce, takže soupeři od nás už nemohou tolik odstupovat. Za útok si tým zaslouží pochválit. Důležité bylo, že když se v první půli Kolín dotáhl, že jsme je nenechali jít přes nás, ale že jsme naopak sami znovu odskočili,“ komentoval utkání Ladislav Sokolovský, trenér Nymburka.

„Rozdíl oproti předchozím zápasům s Nymburkem byl v nasazení. Nebudeme se vymlouvat na brzký začátek zápasu, protože na Mikuláše jsme tu hráli ještě dříve a dokázali jsme hrát a vyhrát. Hráli jsme pořádně jen chvíli ve druhé čtvrtině, kdy jsme trochu utáhli šrouby. Potýkáme se s tím celou sezonu. Když se nám chce, tak porážíme Brno a Nymburk, ale když se nám nechce, tak prohrajeme s kýmkoli,” vyprávěl kolínský trenér Adam Konvalinka. „Nymburk má teď po doplnění kádru dvanáct vyrovnaných hráčů, kteří dokáží vytvářet tlak na míč. Nám naopak chyběli do rotace Lošonský a Slavinskas. Bylo vidět, že když Nymburk vystřídal, tak držel úroveň pořád stejně. U nás pak hráči, kteří jsou delší dobu na hřišti, přestanou bránit a darují soupeři bodovou šňůru. To rozhodlo,“ přidal Konvalinka.

„Připsali jsme si dobré vítězství. Pomohlo nám, že jsme byli velmi koncentrovaní, hráli tvrdě a drželi se našeho plánu. Hodně jsme se soustředili na začátek. Basketbal je hra bodových šňůr. My začali dobře, pak měl šňůru soupeř a pak zase my a tím jsme rozhodli. Jsem pyšný na tým, jak jsme to zvládli,” radoval se nymburský basketbalista Jimmy Boeheim. „Jsme moc rád, že jsem tu teď mohl mít rodiče, se kterými jsme se neviděl od srpna, kdy jsem vyrazil do Evropy. Teď mě přijeli navštívit a těší mě, že mi oba zápasy vyšly,“ řekl Boeheim.

„Navázali jsme na poslední zápas s Opavou, k tomu jsme přidali mnohem lepší začátek, od kterého se pak celý zápas odvíjel. Měli jsme tam sice ještě pořád dvě hluchá místa a mohlo to skončit rozhodně o mnohem více než jen dvacet bodů, ale i tak můžeme být spokojeni. V poločase jsme čekali nápor Kolína, tam jsme si to pohlídali a pak už zápas kontrolovali. Po těch třech prohrách s Kolínem jsme chtěli ukázat, že jsme už jiný tým a že hrajeme s jinou energií,” podotkl Ondřej Sehnal, hráč Nymburka).

„Nymburk chtěl mnohem více, bojoval, trefoval střely, nám to naopak nevyšlo. S Nymburkem je strašně důležité zachytit začátek a to se nám nepovedlo. Ale musíme to hodit za hlavu, protože ve středu nás čeká velmi důležitý zápas s Ostravou, který musíme zvládnout. Teď se soustředíme jen na to se vyhnout předkolu a pak uvidíme,“ řekl po zápase kolínský hráč Filip Novotný.

Nymburk - Kolín 101:82 (26:20, 30:21, 22:20, 23:21)

Nejvíce bodů: Lockett 18, Boeheim a Rylich po 14, Watson 12, Gilyard, Sehnal a Palyza po 9, Benda 8, Kovář 5, Kříž 3 - Odomes 18, Šiška 14, Mareš a Petráš po 12. Fauly: 21:27. TH: 24/16 - 16/13. Trojky: 11:9. Doskoky: 42:38. Ztráty: 11:14. Zisky: 8:4. Asistence: 23:19.

David Šváb