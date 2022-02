V úvodu utkání to byla přetahovaná a oba celky se střídaly ve vedení. Za Nymburk dobře začal Jakub Tůma, který dal rychlých sedm bodů. Vyrovnaný duel byl až do 18. minuty, kdy Brno vedlo 40:38. Koncovka poločasu ale byla v režii Colbeyho Rosse, který dal v posledních třech a půl minutách poločasu 10 bodů a pomohl ke šňůře 12:0 znamenající dvouciferné vedení.

Ve třetí čtvrtině pak znovu Ross s Jerrickem Hardingem nasměrovali k sedmnáctibodovému vedení, které podtrhl trojkou Luboš Kovář. Jenže Brno zakončilo třetí čtvrtinu šňůrou 9:0 a znovu se dotáhlo až na pět bodů.

Nymburk ale podržel v poslední čtvrtině pivot Logan Routt, který využil přebírání v obraně soupeře, získal šest útočných doskoků a sbíral fauly, ze kterých proměnil všech sedm trestných hodů. Ty naopak Brno trápily a Nymburk už si v koncovce výhru pohlídal.

„Byl to velmi zajímavý zápas. Oba týmy do toho šly naplno a nám se nakonec povedlo vyhrát, i když stále nejsme ve formě, v jaké bychom chtěli být. Měli bychom si umět vedení lépe pohlídat a ne, že když se dostaneme do vedení o 17 bodů hned dovolíme soupeři šňůru 9:0. To je pro nás neakceptovatelné. Už se nám to v sezoně stalo vícekrát. Ale vyhrát jsme si zasloužili,“ řekl po zápase Aleksander Sekulič, trenér Nymburka.

Nymburský Colbey Ross nastřílel 26 bodů a byl nejlepším skórerem zápasu. „Byl to dobrý zápas. Poslední dva tři zápasy jsem nehrál na své úrovni, proto jsem chtěl předvést lepší výkon a pomoci k výhře. Cítil jsem se dobře a jsem rád, že jsme vyhráli. Ale nebylo to úplně ono. Když jsme vedli už dvouciferným vedením, měli jsme si to lépe pohlídat a nepustit je zpět. Zvláště v závěru poločasu jsme byl v dobrém rytmu a dostával jsem se k mé hře. Měl jsem tam zisk s košem a moje sebedůvěra šla hodně nahoru. Pak je vždy snazší skórovat. Pak nám hodně pomohl Logan Routt. Pobízel nás, ať střílíme, že on si pohlídá svého hráče a doskočí to, když nedáme. Opravdu nám hodně pomohl a potvrdil, že jde herně nahoru,“ uvedl Ross.

„Odehráli jsme třetí zápas ve čtyřech dnech a na klukách byla vidět mentální únava. Na rozdíl od předešlých utkání jsme nebyli dostatečně agresivní. Mrzí mě tři momenty. V první řadě poslední dvě minuty prvního poločasu. Dále naše nemohoucnost na čáře trestného hodu, zahodili jsme čtrnáct šestek. A za třetí útočný doskok v posledních pěti minutách, kdy domácí opanovali podkošový prostor. Tam vidím největší příčinu naší dnešní porážky,“ hodnotil utkání nymburský trenér Lubomír Růžička.

„Byl to třetí zápas ve čtyřech dnech, takže s prohrou o šest bodů bychom mohli být spokojení. My jsme ale chtěli Nymburk na jeho palubovce potrápit ještě více. Kdybychom dávali šestky, klidně to mohlo být o dva body nebo bychom mohli i vyhrát. Mých sedmnáct bodů proti tak silnému týmu je pěkné, ovšem vždycky to může být lepší. Určitě jsem nějaké chyby udělal, a tedy je na čem pracovat. Myslím, že v Českém poháru to budeme chtít Nymburku vrátit,“ vyprávěl Richard Bálint, hráč Brna.

Nymburk - Basket Brno 92:86

Nejvíce bodů: Ross 26, Harding 19, Tůma a Routt po 11, Hruban 10, Gak 6, Kříž 4, Kovář 3, Váňa 2 - Bálint 17, Mickelson 16, Puršl 11. Fauly: 21:24. TH: 27/21 - 31/17. Trojky: 5:11. Doskoky: 42:45. Ztráty: 6:14. Zisky: 8:5. Asistence: 14:20. Čtvrtiny: 23:24, 25:16, 21:21, 23:25.

David Šváb