Basketbalisté Nymburka se chystají na středeční vstup do FIBA Europe Cupu. Na úvod se představí na hřišti hlavního favorita skupiny D Bahcesehiru Istanbul, který už v předminulé sezoně celou soutěž vyhrál. Jelikož ale z deseti skupin postoupí dále jen vítězové. pak šest nejlepších týmů na druhých místech, chce se pokusit jediný český zástupce v soutěži uspět i v tom papírově nejtěžším zápase.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Nymburk - Kolín (81:59) | Foto: David Šváb

Jde o devátý ročník Europe Cupu. Nymburk se naposledy účastnil zahajovacího ročníku v sezoně 2015/16. Následně hrál sedm let Ligu mistrů, letos však neobhájil český titul, a tak se znovu přihlásil do Europe Cupu, který je druhou hlavní pohárovou soutěží pod hlavičkou Mezinárodní basketbalové federace FIBA. Vedle toho jsou konkurenční soutěže Euroliga a EuroCup, které jsou spravovány elitními evropskými kluby.

Ačkoli Nymburk není v Lize mistrů, kde Česko reprezentuje mistrovská Opava, kvalita soupeřů je podobná. Mornar Bar je přední zástupce černohorského basketbalu, který nechyběl na posledním mistrovství světa. Mornar navíc pravidelně hraje Adriatickou ligu, která patří k nejsilnějším v Evropě. Ázerbájdžánský Sabah je sice neznámý pojem pro basketbalové fanoušky, ale to především proto, že jde o tým, který vznikl teprve nedávno. Hned v první sezoně ale získal titul a nyní uspěl i v náročné kvalifikaci. Podařilo se mu přilákat kvalitní americké hráče, kteří prošli i francouzskou ligou, což ukazuje na ekonomickou sílu klubu, který by jako outsider mohl skupinu pořádně zamotat.

„Měl jsem tu možnost hrát FIBA Europe Cup loni s Bambergem a byla to velmi dobře obsazená soutěž. A letos vypadá, že je ještě nabitější. Jsou tam týmy, které mají opravdu velkou kvalitu, což dokazuje už náš první zápas. Moc se na to těším a bude to dobrá konfrontace,“ uvedl nymburský hráč Jaromír Bohačík před zápasem s Bahcesehirem.

Turecký celek je pravděpodobně nejsilnějším protivníkem. Nymburk se s ním utkal už loni ve skupině Ligy mistrů. Oba celky si připsaly po jedné výhře. Nymburk nejprve doma vyhrál 79:76, následně v Turecku prohrál po boji 80:88. Zatímco Nymburk vypadl, Bahcesehir se dostal do osmifinálové skupiny.

„Určitě budou mít trochu výhodu pod košem na kila i centimetry. Boutsiele je opravdu zkušený a silný pivot. Je otázka, jak se s ním popasujeme. Když ale budeme plnit, co jsme si řekli, můžeme zastavit i jeho,“ řekl nymburský kapitán Martin Kříž.

„Jejich základní pětka je opravdu hodně kvalitní a dělá velký dojem. Favorit nebudeme, ale to neznamená, že nemůžeme uspět. Musíme ze sebe ale dostat to nejlepší,“ řekl nymburský trenér Francesco Tabellini. Zbytek týmu tvoří turečtí hráči, z nichž nejnebezpečnější je Muhammed Baygül, který v minulé sezoně rozhodl o domácí výhře nad Nymburkem 21 body.

„Jejich soupiska je opravdu silná. My se snažíme dělat vše pro to, abychom se na ně připravili co nejlépe, protože individuality mají opravdu výborné. My musíme předvést hodně dobrý týmový výkon, abychom měli šanci uspět. Určitě je to favorit naší skupiny,“ dodal Bohačík.

Utkání se bude hrát v Ülker Areně, kde své domácí zápasy včetně Euroligy hraje Fenerbahce Istanbul. Ta pojme až 13 tisíc fanoušků. Utkání začíná v 18 hodin SEČ. Přímý přenos lze sledovat na oficiálním YouTube kanále FIBA.

David Šváb