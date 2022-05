Nymburk celý zápas skvěle bránil hlavně dvě opory soupeře Jakuba Šiřinu a Mattiase Markusena. Šiřina dal první body až v závěru poločasu a Markusson dokonce až v poslední čtvrtině. Když se do toho zranili Radovan Kouřil a Jan Švandrlík, hra Opavy neustála tempo, se kterým domácí nastoupil do druhé půle. Jakub Tůma s Jerrickem Hardingem nastartovali šňůru 21:2, kterou Nymburk v úvodu druhé půle zápas rozhodl. Harding dal v klíčové třetí čtvrtině 12 ze svých 18 bodů.

Nymburk dal 42 bodů po 24 ztrátách soupeře. Sedmnáct získaných míčů je druhý nejlepší výkon sezony. Hned šest míčů získal Jakub Tůma, což je také druhý nejlepší výkon sezony. Opava na druhou stranu vytěžila 24 bodů z druhých šancí po 19 útočných doskocích.

„Bylo to pravé finále. Opava zvláště v první půli ukázala, proč je ve finále. I když jsme nakonec vyhráli vysokým rozdílem, tak to nebylo nic snadného a museli jsme si to tvrdě odpracovat,” uvedl po zápase Aleksander Sekulič, trenér Nymburka). „Opava to není jen Šiřina a Markusson, mají spousta další dobrých hráčů, v první půli nám dělal problémy Kvapil. Ale náš největší problém v první půli byly naše ztráty, po kterých soupeř dával hodně snadných bodů. Ale ve druhé půli jsme míč lépe kontrolovali a byli to pak pro nás snazší. Vojta Hruban hrál skvěle, ale není to jen o něm. Spousta našich hráčů odvedlo skvělou práci.“

Kam na fotbal: Krajská I.B třída nabízí o víkendu dvě okresní derby

„Byl to od nás dobrý výkon. Hlavně energie v týmu byla skvělá. Ve druhé čtvrtině jsme měli trochu slabší chvilku, ale jinak to byl dobrý start do série. Hráli sjme opravdu rychle, já to možná tlačil rychle do útoku nejvíce za celou sezonu. Věděli jsme, že jsou oslabení, tak že je třeba udržovat rychlé tempo. Trenér o tom se mnou mluvil. Hned po doskoku chtěl, ať to rozběhneme, tak jsme se snažil. měli jsme z toho hodně akcí tři na dva, čtyři na tři a mohli jsme dávat snadné koše. Musíme v tom pokračovat v dalších zápasech. Atmosféra byla skvělá. Pro mě je to první finále a líbilo se mi, jak nás fanoušci podporovali. Vím, že v Opavě to bude také hodně hlasité. Musíme ale zůstat u naší hry a nenechat se atmosférou rozhodit,“ má jasno hráč Nymburka Colbey Ross.

Nejlepším střelcem zápasu byl domácí Vojtěch Hruban. „Využil jsem toho, jak mě Opava bránila. Trochu netradičně na levou ruku, možná jsem párkrát překvapil i sám sebe. Pak mi kluci vytvořili dvě otevřené střely, takže ty tam padly a cítil jsem se opravdu dobře a zápas mi vyšel. Ve druhém poločase už jsem se do toho moc necpal, tam jsme potřebovali, aby se chytli také jiní. Ve chvíli, kdy Jerrick (Harding) trefil pár střel, tak jsem mu to víceménně přenechal, ať ten zápas dokončí on,“ hodnotil svlj výkon Hruban. „Naše motivace byla velká. My si myslíme, že jsme pořád nejlepší tým. Jen jsme prohráli jednou v této sezoně a pak poslouchat z médiích, že by to mohlo být vyrovnané a Opava má největší šance za poslední léta, samozřejmě přidá motivaci navíc. Můžeme poděkovat, že nás to ještě koplo do zadku,“ přidal autor devětadvaceti bodů.

„Ve druhé půli jsme měli problém vyrovnat se s agresivitou Nymburka, což vedlo k 24 ztrátám a snadným košům Nymburka, zatímco my se na všechno natrápili. Do toho přišla zranění, kterých bylo hodně,” řekl asistent kouče hostujícího celku Kryštof Vlček. U nás uvidíme, jak se dáme dohromady a v jakém nastoupíme složení. Radovan Kouřil má problémy s kotníky, tak uvidíme, jak na tom bude. Snad se kousne. V sezoně by asi dostal na doléčení více času, ale myslím, že pokud to jen trochu půjde, tak hrát bude. Teď za něj musel zaskočit Luděk Jurečka, který je pro mě strašně důležitý hráč. Kdekoli nás tlačí bota, tak dokáže zaskočit. Pokud chceme porazit Nymburk, tak musí zahrát nadstandardně i opory. A to někteří se nedostali ani k průměru. Na Nymburk tu byl velmi dobrý počet lidí. Ale u nás to bude to pravé peklo. Už nejsou žádné lístky. Naše vedení dělá vše pro to, aby to byl zážitek. A já chci, abychom to zvládli, protože této sérii by slušela dvě utkání v Opavě. A ještě bych rád pogratuloval soupeři. Klobouk dolů před celým týmem Nymburka a hlavně před trenéry, kteří se výborně připravili na naší hru a některé systémy nám úplně zničili,“ přiznal Vlček.

Důležitým článkem opavského týmu byl Luděk Jurečka. „My jsme měli krizi ve druhé čtvrtině, kterou jsme ještě do poločasu dotáhli na příjemný odstup, ale nástup Nymburka do druhé půlky byl pro nás zdrcující. Během tří minut to bylo o dvacet a po zranění Kuřky (Radovan Kouřil – pozn.) bylo jasné, že nemáme sílu udělat další obrat. Od té chvíle se už prakticky dohrávalo. Alespoň si zahráli naši mladí a okusili finálovou atmosféru. Bylo to jasné vítězství Nymburka a uvidíme, co bude za dva dny v Opavě. Kdykoliv je plná hala, hraje se dobře, atmosféra pomůže vyburcovat hráče. Já jsem rád, že se hala zaplnila, ne jako během základní části, kdy sem moc lidí nechodí. To pravé peklo ale bude v Opavě. Věřím, že nás fanoušci poženou, že podáme výkon na sto dvacet procent, protože možná ani stoprocentní na Nymburk nemusí stačit. Musíme hrát co nejlépe ve všech činnostech a Nymburk nesmí mít svůj den, aby se nám to podařilo,“ má jasno Jurečka.

Další zápas série se hraje v neděli v Opavě od 17:00. Třetí zápas opět v Nymburce bude v úterý 25. května rovněž od 17:00.

Nymburk - Opava 99:72

Nejvíce bodů: Hruban 29, Harding 18, Ross 14, Benda 10,Tůma 8, Routt a Kříž po 6, Kovář 5, Palyza 3 - Jurečka 11, Zbránek a Kvapil po 10, Gniadek 9. Fauly: 20:19. TH: 20/15 - 14/10. Trojky: 8:10. Doskoky: 34:43. Ztráty: 12:24. Zisky: 17:7. Asistence: 15:16. Stav série: 1:0. Čtvrtiny: 20:17, 26:24, 36:16, 17:15.

David Šváb