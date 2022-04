Dobrý výkon předváděl i kapitán Vojtěch Hruban, který výrazně pomáhal i v obraně na nejlepší střelce domácích Šišku a Svobodu. Děčín tak táhl v podstatě jen Ty Nichols, autor 25 bodů.

Nymburk si ve druhé čtvrtině udržoval náskok kolem deseti bodů, definitivní zlom v zápase přišel na začátku druhé půle, kdy Nymburk šňůrou 11:0 soupeři odskočil a navíc dobrou obranou dovolil domácím jen šest bodů ve třetí čtvrtině. Náskok narostl až na 33 bodů.

V poslední čtvrtině pak děčínští ještě více přitvrdili, Nymburk proto šetřil některé opory a ztráta domácích se smrskla na dvacet bodů, i tak si ale Nymburk v klidu pohlídal vítězství.

„Po dvou domácích zápasech, kdy proti nám hrál Děčín velmi dobře, jsme věděli, že musíme zahrát dobře, pokud tu chceme uspět. A těší mě i to, jak se hráči vyrovnali s velmi hlasitou atmosférou v hale. Zvláště v prvních třech čtvrtinách odvedli hráči opravdu dobrou práci. Konečně nám padaly střely z dálky, to se pak hraje snadno. Dokázali jsme si vypracovat volné střely a ty proměnit. A to hlavně Jakub Tůma, jehož přesné střely pomohly i ostatním,” uvedl po utkání Aleksander Sekulič, trenér Nymburka. „Trochu se bojím dalšího zápasu, protože v poslední čtvrtině už to s basketbalem nemělo moc společného. Musíme se připravit na to, že soupeř už nemá co ztratit a půjde po nás. Ale je to play off a musíme se s tím vypořádat, najít cestu, jak hrát náš basketbal a sérii ukončit,“ přeje si kouč Nymburka.

„Rozhodlo to, že jsme měli velmi dobrou koncentraci na hru a byli jsme mentálně připraveni na takový zápas. Zejména zkušení hráči jako Petr Benda, Martin Kříž a Vojtěch Hruban nám ukázali, jak takový zápas zvládnout,“ chválil spoluhráče nymburský basketbalista Logan Routt. „Pomohlo nám to v úvodu obou poločasů, kdy se domácí fanoušci hnali Děčín, ale my tomu nepodlehli a naopak sami jsme šli do vedení. Byl to od nás dobrý výkon, drželi jsme se našeho plánu a zároveň se domácím vyrovnali v nasazení. Mě se taková atmosféra líbí. Mám to raději, než když je v hale ticho,“ přidal Routt.

Děčín - Nymburk 72:92 (15:24, 22:27, 6:25, 29:16)

Nejvíce bodů: Tůma 17, Hruban a Harding po 15, Palyza 13, Routt 10, Ross a Benda po 5, Gak a Kovář po 4, Váňa a Kříž po 2, Rylich 0 - Nichols 25, Pomikálek 10, Svoboda a Kroutil po 7. Fauly: 25:27. TH: 26/13 - 27/19. Trojky: 9:13. Doskoky: 44:44. Ztráty: 14:12. Zisky: 9:5. Asistence: 13:23.

David Šváb