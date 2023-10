Basketbalisté Nymburka ve stém vzájemném utkání v nejvyšší soutěži porazili Děčín 94:75 a sedmou soutěžní výhrou v řadě potvrdili první místo v tabulce Kooperativa NBL. Po pomalejším začátku dokázal Nymburk stupňovat tempo hry a ve druhé půli zlomil odpor Válečníků. Ty táhli Maksim Šturanovič s 19 body a Matěj Svoboda s 18 body. Nymburk se opíral o kolektivní výkon a po 14 bodech dali Sukhmail Mathon, Spencer Svejcar a Ty Gordon.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Nymburk - Děčín (94:75) | Foto: Tomáš Laš

Trenér Nymburka dal od začátku šanci Jakubovi Tůmovi, který nehrál ve středu v poháru a snažil se rozdělit síly mezi všechny hráče, aby byl tým připraven na důležité středeční utkání FIBA Europe Cupu se Sabahem.

Děčín začal dobře a vyhrál první čtvrtinu, ale do druhé části nastoupil na straně domácích František Rylich a pomohl tým hodně oživit svou bojovností. Nymburk tím nastartoval a šňůrou 9:0 se povedlo odskočit na 40:30.

Na začátku druhé půle se Děčín ještě snažil vrátit do hry a snížil na 50:53, jenže pak dal Spencer Svejcar trojku a koš s faulem a vrátil Nymburku dvouciferné vedení, které pak už jen narůstalo až na 22 bodů. V závěru pak výhru korunoval dvěma pěknými dunky Thomas Bell.

Nymburk odvedl velmi dobrou práci zejména na nejužitečnějším hráči minulé sezony AJ Waltonovi. Ten sice zapsal 12 asistencí, ale ze hry nedal ani bod. Zásluhu na tom mají hlavně Ty Gordon a David Collins, který se šesti zisky postaral o druhý nejlepší výkon sezony právě za Waltonem, který drží rekord sezony s devíti zisky.

Slovan Poděbrady padl už potřetí v řadě, od Horek vyfasoval bůra

„Děčín je vždy těžký protivník a opět si zasloužili svou přezdívku Válečníci. My jsme hráli solidní utkání a nejvíce mě těší, že se na výhře podíleli všichni a každý přidal nějakou cihlu do zdi,“ radoval se Francesco Tabellini, trenér Nymburka. „Poslední týdny jsou hodně intenzivní, teď máme jeden den na odpočinek, ale rozhodně nemůžeme relaxovat, protože ve středu máme další velký zápas. Pak bude trochu více času na to vypnout i hlavu. Věřím, že ve středu nám lidi zase přijdou pomoci k výhře, protože tento tým si to zaslouží,“ uvedl Tabellini.

„Do souboje s Děčínem jdeme vždycky s tím, že to nebude lehký zápas, ať jsou okolnosti jakékoliv. Každý zápas s Děčínem je prostě bitva a každý míč může rozhodovat. Já se snažím vždycky při svém příchodu na hřiště dodat týmu energii a zvýšit intenzitu. K tomu patří obrana a soustředím se hodně na balon, proto se mi ho občas povede získat i podkošovým hráčům,“ řekl nymburský basketbalista František Rylich.

„My jsme začali výborně první čtvrtinu, povedla se nám nad očekávání dobře. Stejně se nám povedl i začátek druhého poločasu, když jsme se dokázali přitáhnout až na tři body rozdílu. Bohužel sudé čtvrtiny nám nevyšly vůbec v obraně. To byl jeden z důvodů, proč je skóre o tolik bodů záporné. Druhým důvodem je dvacet čtyři ztrát. Nejsme schopni si vážit míče, a proto je výsledek takový, jaký je. V obraně jsme z různých důvodů stále na padesáti procentech loňského výkonu, máme tedy na čem pracovat. Věřím tedy, že příště budeme zase o trochu lepší,“ konstatoval hostující trenér Tomáš Grepl.

„Konečné skóre asi úplně neodpovídá tomu, co se dělo na hřišti. My jsme hráli velmi dobrý poločas, na začátku jsme druhého jsme byli pozadu jen o tři body, ale pak přišly zbytečné chyby, snažili jsme se rychle zakončovat a chyběla nám větší trpělivost. Nakonec je to skoro o dvacet bodů,“ litoval Maksim Šturanovič, hráč Děčína. „Bylo to od nás dobré, ale na Nymburk to nestačilo. Byl silný a uměl potrestat každou naší chybu. Výhru si zasloužil,“ přiznal děčínský basketbalista.

Nymburk - Děčín 94:75 (22:25, 27:16, 17:14, 28:20)

Nejvíce bodů: Gordon, Svejcar, Mathon po 14, Bohačík 12, Rylich 11, Bell a Collins po 8, Kříž 7, Tůma a Sehnal po 3, Kovář 0 - Šturanovič 19, Svoboda 18, Carter 11. Fauly: 19:21. TH: 29/20 - 26/17. Trojky: 10:6. Doskoky: 32:36. Ztráty: 17:24. Zisky: 13:8. Asistence: 19:22.

David Šváb