Nymburk – Basketbalisté Nymburka mohou pomýšlet na obhajobu titulu v Českém poháru. Ve čtvrtfinálovém utkání porazili na domácí palubovce přesvědčivě Kolín 118:66.

„Po porážce proti Jeruzalému jsme si chtěli spravit chuť, a to se nám podařilo. I když musím říct, že Kolín nám to ulehčil, v jaké nastoupil sestavě. Točil hodně mladé hráče a od toho se odvíjel průběh zápasu. Hru jsme kontrolovali od začátku do konce,“ řekl nymburský Petr Benda.

„Náš výkon neměl potřebnou kvalitu. Když je Nymburk v plné síle, je proti němu hodně těžké hrát, což se ukázalo v tomto utkání,“ podotkl kolínský rozehrávač Adam Číž.

„Tento zápas jsme brali jako přípravu na důležité sobotní utkání, ve kterém hostíme USK Praha a jestli si chceme uchovat šanci na postup do skupiny A1, musíme ho bezpodmínečně vyhrát,“ dodal.

Třetí utkání tohoto týdne hrají nymburští košíkáři v sobotu na své palubovce ve Sportovním centru. V zápase NBL hostí od 17 hodin mužstvo Děčína.

(Tomáš Laš)