Basketbalisté Nymburka se chystají na šlágr 11. kola Ligy mistrů, ve kterém se v úterý představí na hřišti lídra skupiny a posledního finalisty Tenerife. Půjde o souboj aktuálně dvou nejlepších týmů soutěže, jelikož celek z Kanárských ostrovů má na kontě jedinou porážku a český mistr dvě. Všechny ostatní celky v soutěži mají minimálně tři porážky. V utkání se bude hrát o první místo ve skupině, ke kterému potřebuje Nymburk vyhrát alespoň o jedenáct bodů, aby měl při shodné bilanci lepší vzájemné zápasy. Doma totiž s Tenerife prohrál 68:78.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Daniel Seifert

„Samozřejmě to bude nejtěžší zápas celé základní skupiny. My tam jedeme nejenom zkusit vyhrát, ale i mazat manko deseti bodů, takže uvidíme, co se nám povede. Výhra nad Tenerife by asi byla nad plán, ale s tím, jak teď hrajeme, to není nemožné. Šance tam je,“ věří nymburský basketbalista Vojtěch Hruban.